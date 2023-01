Con Agustín Rossi, Boca Juniors anunció los concentrados para enfrentar a Racing en la Supercopa Internacional

Agustín Rossi termina su contrato con Boca Juniors el 30 de junio próximo (Reuters)

Boca Juniors cerró su participación en el torneo de verano disputado ante Everton e Independiente y ya tiene la cabeza puesta en el cruce del próximo viernes ante Racing por la Supercopa Internacional. El gran interrogante en el conjunto dirigido por Hugo Ibarra pasaba por la situación futbolística de Agustín Rossi, quien ya firmó un precontrato con Flamengo, club al que se unirá a partir de mitad de año, pero el entrenador tomó la determinación de convocarlo para el cruce en Abu Dhabi.

El arquero de 27 años solo disputó los primeros 45 minutos del cruce ante el Rojo porque el cuerpo técnico quería darle un tiempo a los otros arqueros del plantel. De hecho, la citación de 30 futbolistas involucra a Javier García, Sergio Romero y Leandro Brey. Esta lista deja la duda situada en quién será el encargado de defender los tres palos del Xeneize en el encuentro que se disputará en el Estadio Hazza bin Zayed, ubicado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Más allá de este marco, la nutrida nómina evitó dejar a algún jugador en el país para que todo el grupo pueda vivir esta experiencia en tierras asiáticas. El caso de Marcos Rojo encuadra en este ejemplo porque el zaguero central con pasado en la selección argentina está descartado para este duelo en la ciudad de Al Ain. Aún continúa la recuperación de la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión sufrida en octubre pasado. Esteban Rolón, Diego González y Norberto Briasco también se subirán al avión, a pesar de ser futbolistas con poco rodaje en el ciclo. S

in embargo, la situación del arquero del Xeneize destaca por sobre el resto. El exjugador de Chacarita Juniors posee contrato hasta el 30 de junio próximo, no llegó a un acuerdo para su renovación y el Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, anunció que será refuerzo de la entidad, de no mediar imponderables, a partir del 1 de julio.

Boca Juniors anunció los 30 convocados que viajarán a Abu Dhabi para enfrentar a Racing en la Supercopa Internacional

A pesar de que Rossi no viajó para el duelo ante Everton para darle minutos a Sergio Chiquito Romero y Leandro Brey, su continuidad fue uno de los temas de conversación con Chicho Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, a la salida del Estadio del Bicentenario de San Juan. Allí, se había referido a su posible convocatoria para el duelo ante la Academia: “Eso no lo defino yo. Hay que preguntarle a nuestros hinchas cómo se sienten, qué piensan. No hay que quedarse en un nombre, hay que seguir. Este es el Mundo Boca, vamos para adelante con todo. Hicimos un gran esfuerzo, se hicieron varias propuestas, tratamos de satisfacer a su agente y a Agustín pero no fue suficiente según parece”.

“Agustín tomó una decisión con su agente, lo hicieron público. Esperemos a ver qué pasa en los próximos días”, concluyó sobre el tema. El guardameta viene de ser una pieza clave en el último año con salvadas fundamentales para la obtención de la pasada Copa de la Liga y la Liga Profesional.

La lista de Boca Juniors para enfrentarse a Racing por la Supercopa Internacional

• Arqueros: Agustín Rossi, Leandro Brey, Javier García y Sergio Romero;

• Defensores: Facundo Roncaglia, Jorge Figal, Marcos Rojo, Nicolás Valentini, Gabriel Aranda, Agustín Sández, Luis Advíncula, Frank Fabra y Marcelo Weigandt;

• Volantes: Alan Varela, Ezequiel Equi Fernández, Esteban Rolón, Diego González, Juan Ramírez, Martín Payero, Cristian Medina, Guillermo Pol Fernández, Óscar Romero, Aaron Molinas;

• Delanteros: Norberto Briasco, Sebastián Villa, Exequiel Zeballos, Luca Langoni, Darío Benedetto, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

