Así está el mercado de Boca Juniors: el plan para fichar a Sergio Barreto y el futbolista más requerido del plantel

Boca avanza por el pase de Sergio Barreto, de Independiente

Luego del último amistoso disputado por Boca e Independiente en San Juan, el Consejo se terminó de convencer y avanzó seriamente por el pase del defensor Sergio Barreto. En la Ribera se mueven en el mercado para contratar, por lo menos, dos centrales que nutran una zona despoblada por la lesión de Marcos Rojo y la salida del peruano Carlos Zambrano.

Según pudo averiguar este medio, el CDF xeneize le pasó la pelota al Rojo por la tratativa del zaguero de 23 años. La entidad de Avellaneda arrastra una deuda desde hace mucho tiempo por los pases de Juan Sánchez Miño y Pablo Pérez, que inclusive llegaron a generar cortocircuitos con otras negociaciones fallidas como las de Silvio Romero e Iván Marcone. Ahora, desde Brandsen 805 propusieron un plan de pagos en cuotas para liquidar esa deuda y pidieron condiciones por Barreto.

Según las últimas declaraciones hechas por el presidente de Independiente, Fabián Doman, la comisión roja pretende unos 3,5 millones de dólares por el 70% del pase del jugador que posee vínculo hasta fines de 2023 (a la brevedad su contrato sería mejorado y renovado al menos por dos años). “Hubo una oferta original de Rusia inferior a ese número que rechazamos y ahí quedó un poco establecido ese monto”, mencionó el mandatario en ESPN.

Ibarra pretende contar con Sergio Barreto para reforzar su plantel

La deuda de Independiente con Boca asciende a casi 700 mil dólares. En tanto, el Rojo estaría interesado en dos jugadores jóvenes del Xeneize. Uno de los implicados es Marcelo Weigandt, que sería puesto a disposición dentro de la operación (préstamo con opción de compra de un porcentaje de su ficha). Entonces, el Consejo aspira a adquirir una importante porción del pase de Barreto siempre y cuando el número sea menor al que trascendió en primera instancia (6 millones de dólares) y se deduzca el monto de lo adeudado por gestiones anteriores.

Otro de los centrales que sigue en carpeta es el colombiano William Tesillo, tentado por Boca en los últimos días. Con contrato vigente en León de México, parece difícil destrabar la negociación aunque el operativo seducción sigue adelante. A pesar de que la competencia oficial se aproxima (hoy el equipo de Ibarra se presentará en un amistoso ante Everton de Chile), desde el Predio de Ezeiza deslizaron que no se apurarán en la contratación de futbolistas ya que consideran que no hay urgencias a pesar de la necesidad de defensores centrales.

Nicolás Figal, otro ex Independiente, pelea por recuperarse a tiempo de un desgarro para viajar junto al plantel a Abu Dhabi y disputar la final de la Supercopa Internacional el 20 de enero. “Si viaja, juega”, dijo una fuente confiable de la Ribera. Las jóvenes promesas Nahuel Genéz y Lautaro Di Lollo fueron convocados por Javier Mascherano para disputar el Sudamericano Sub 20 en Colombia, por lo que no figurarán en las nóminas de los primeros partidos oficiales de 2023. Gabriel Aranda, con varios partidos en el lomo, es una de las cartas que tiene a mano Ibarra hoy por hoy. La otra es Nicolás Valentini, quien retornó de su préstamo en Aldosivi de Mar del Plata y está en consideración. Y desde la experiencia, el cuerpo técnico pretende recuperar el nivel de Facundo Roncaglia. En tanto, evalúa opciones más improvisadas como Agustín Sandez, Luis Advíncula o Esteban Rolón para la “cueva”.

Aaron Molinas, el jugador más requerido en el mercado de Boca

Respecto al rubro ventas, hasta ahora a Boca solamente llegó una oferta formal en este mercado y fue por Valentín Barco: Getafe ofertó 4 millones de euros por el 50% de su pase, monto rechazado por haber sido considerado insuficiente. Sin embargo, tuvo sondeos por varios de sus jugadores. Miguel Ángel Russo se fijó en varios del plantel profesional para Rosario Central, aunque solamente le cederían alguno de la Reserva.

El futbolista más requerido del mercado en el Xeneize es Aaron Molinas. Diego Martínez, quien lo conoce de su paso por las inferiores de Boca, hace fuerza por quedarse con sus servicios en Tigre (recordando que acaba de desprenderse de Equi Fernández). Pero otros cuatro equipos argentinos se contactaron para requerirlo, entre los que están incluidos el Canalla y Argentinos Juniors. Además, por Molinas llegaron ofrecimientos desde el exterior: un equipo mexicano y uno ecuatoriano lo quieren a través de un monto con cargo y opción de compra.

Como lo afirmó públicamente en más de una oportunidad, el sueño de Aaron es jugar con la camiseta de Boca Juniors. Sin embargo, a esta altura de su carrera comprende que es necesario adquirir rodaje para no estancarse y, en caso de no ser considerado por Ibarra en los próximos compromisos, ya no vería con malos ojos mudarse por un tiempo de la Bombonera. Además de Pol Fernández, Martín Payero, Juan Ramírez, Óscar Romero y Cristian Medina, futbolistas que por características se desempeñan en su posición y contarían con la prioridad del cuerpo técnico antes que él, el volante de 22 años tendrá que lidiar con otros compañeros como Equi Fernández, Esteban Rolón y el Pulpo González, que renovó su contrato.

