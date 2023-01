Henry Martin señala la exigencia que hay en el América por la falta de títulos

Cuauhtémoc Blanco aplaudió el festejo de Henry Martín en el América vs Chivas (Foto: Twitter/ @cuauhtemocb10)

A ya más de cuatro años desde que el América conquistó su último título de Liga MX (Apertura 2018), su actual delantero y seleccionado nacional, Henry Martin, dijo estar consciente de la enorme presión que existe en la plantilla por obtener el campeonato y más por el hecho de autodenominarse “El equipo más grande de México”.

Durante una entrevista en las instalaciones de Coapa, “La Bomba” señaló su deseo por volver a campeonar con los azulcremas y darle a su afición la anhelada catorceava estrella en su escudo. Cabe recordar que el oriundo de Mérida si formó parte de la plantilla que conquistó el título hace cuatro años ante Cruz Azul y el mismo señaló que fue el mejor momento de su carrera dentro del club.

“Con los años que llevo aquí en América hemos levantado tres copas, obviamente la más importante es la de Liga. Fue un momento único, un momento que por supuesto deseamos cada torneo que suceda de nuevo. Me acuerdo perfectamente como Oribe y Paul la levantaron y yo salgo de colado a un lado de ellos, Me gustaría poder levantarla de nuevo”, señaló el ex delantero de los Xolos de Tijuana.

Posteriormente, señaló la deuda que tienen con la afición por la falta de campeonatos en los tiempos más recientes. “La afición, estamos en deuda con ellos totalmente. Llevamos muchos años, un club como América no se puede permitir estar tantos años sin levantar copas. Ahora es solamente un torneo el que vamos a jugar obviamente las posibilidades se achican, la presión crece, la exigencia de la afición va a aumentar, pero creo que mis compañeros y yo estamos listos para ello”.

Foto de archivo de Henry Martín durnate un partido de la Liga de Campeones Concacaf entre América y Saprissa. Estadio Ricardo Saprissa, San José, Costa Rica. 21 de febrero de 2018. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Por último, mencionó la tristeza y decepción que sintió tras quedar eliminado en las semifinales del torneo pasado ante Toluca. “Era algo que hace muchos años no se veía y no se sentía. En otras entrevistas y en otras pláticas con compañeros todos coincidimos en eso. En verdad confiaba y creía que el torneo pasado era el bueno por el equipo, por como veníamos jugando, por lo que habíamos logrado”.

Durante el Apertura 2022, Henry fue uno de los mejores goleadores de todo el torneo con diez anotaciones en temporada regular, disputando todos los encuentros posibles y también colaborando con cinco asistencias para sus compañeros. Ya en la liguilla, el ariete mexicano también se hizo presente y marcó tres goles y una asistencia.

Previo al pasado torneo, el yucateco era uno de los atletas más señalados por parte de la afición americanista, pues no había logrado tener una buena constancia goleadora en sus cuatro años y medio con el club. Realmente no había terminado de demostrar todo su potencial, motivo por el cual se llegó a pedir su salida de la institución. Hasta la fecha, Martin registra 68 goles y 29 asistencias en 192 partidos con la camiseta del América.

Su buen desempeño previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 le sirvió para que Gerardo Martino lo tuviera en consideración y fuera parte de la lista definitiva de la Selección Mexicana para afrontar la justa mundialista. Ya en el torneo mencionado, el atacante de las Águilas marcó uno de los dos goles que el Tri anotó en su participación, siendo el primero en la victoria 2-1 ante Arabia Saudita en el último encuentro de la fase de grupos.

Bien o mal, La Bomba ya cursa su onceavo torneo con los de Coapa y busca mantener el buen nivel que alcanzó durante el cierre del 2022. Como lo mencionó, sabe que tienen los elementos para alzar el título, pues conservaron la base del equipo que se quedó en la antesala de llegar a la final en el certamen pasado.

