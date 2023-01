Exclusivo, la intimidad de Franco Colapinto en la base de Williams: qué lo sorprendió y el tesoro de guardado de Reutemann

Franco Colapinto posa con su casco y detrás asoma el mítico Williams FW 14B (Crédito: Prensa Williams)

Franco Colapinto debe haber escuchado varias historias de su padre Aníbal, un entusiasta del automovilismo y ex piloto de Speedway en Bahía Blanca. Fueron relatos sobre las hazañas de Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 1 y en especial de su paso por Williams, cuando el Lole fue subcampeón mundial en 1981. Ahora el joven de 19 años buscará emular al santafesino y el primer paso ya lo dio porque se integró a la academia de pilotos de la histórica escudería inglesa.

La familia de Colapinto vive en Pilar, pero el piloto hace un lustro que está radicado en Europa y desde ese momento su campaña es representada por la empresa europea Bullet Sports Management. El bonaerense viene de tener una gran temporada debut en la Fórmula 3, categoría que en 2022 compartió nueve fines de semana con la Máxima. Franco impactó desde su presentación con una pole positions en Bahréin. Terminó noveno en el campeonato producto de sus dos victorias (Imola y Monza) y cinco podios. Cabe recordar que su equipo, Van Amersfoort Racing (VAR), también se estrenó en la segunda promocional directa hacia la F1.

El ambiente le echó el ojo rápido al bonaerense de Pilar y tres equipos de F1 se interesaron por él: Williams, Aston Martin y Alpine. Pero fue el primero de ellos el que convenció al piloto y sus representantes, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. El motivo fue la mayor promoción y posibilidades para sus jóvenes pilotos que tiene el team fundado por el recordado Sir Frank.

Su llegada a la escudería de Grove se anunció este lunes y también se confirmó que va a seguir otro año en la F3, pero con el equipo MP Motorsport, donde Franco ya corrió en la Fórmula Renault Europea (terminó tercero en 2020) y en la Fórmula 3 Regional (dos triunfos en 2021).

Infobae habló con Colapinto, quien sigue teniendo los pies sobre la tierra pese a su juventud y el estallido que generó su llegada a un team de F1. Mantiene su humildad y sabe que aún falta mucho camino por recorrer.

Colapinto quedó sorprendido por el museo del team inglés (Crédito: Prensa Williams)

Sobre su primera visita a la fábrica de Williams, cuenta que “fue un momento muy especial para mí porque es la primera vez que voy a una fábrica de Fórmula 1 en mi carrera y me sorprendió mucho. Fui con mis managers y fue un momento muy lindo. Lo disfruté mucho. Fue el comienzo de algo muy lindo y ojalá dure a largo plazo”.

“Cuando fui al museo estuve rodeado de autos antiguos, de mucha historia. Son momentos que yo no pude vivir. Verlo de esa manera, tener los autos al lado, poder recorrer el museo fue una forma de recrear esos momentos que no pude ver y conocer un poco más de la historia de Williams. Fue muy positivo por eso, poder conocer el pasado del equipo”, destaca sobre sus fotos junto a los autos históricos del equipo británico. En una de las imágenes (la principal de esta nota) aparece al lado de un Williams FW 14B, el revolucionario coche con la suspensión activa que arrasó en 1992 con Nigel Mansell, campeón en esa temporada.

Además, revela qué fue lo primero que buscó en el museo: “Cuando entré en el museo busqué el auto de Reutemann y me di cuenta de que no estaba, sí el del compañero de equipo (Alan Jones). Después me llevaron a ver el casco de Reutemann que está ahí en la fábrica”.

Sobre su segunda temporada en la F3 indica que “es ideal para mí con la experiencia. Con un equipo diferente que yo también los voy a estar apoyando un montón. Los conozco de la Fórmula Renault y trabajan muy bien”.

El MP Motorsport es uno de los más fuertes, Franco tiene en claro contra quién deberá luchar: “Sobre mis principales rivales, hay muchos que van a andar bien. Creo que son seis o siete. Pero los equipos que estuvieron peleando adelante durante muchos años siempre fueron Prema (Paul Aron, Dino Beganovic, Zak O’Sullivan), Trident (Leonardo Fornaroli, Gabriel Bortoleto y Oliver Goethe) y Hitech (Gabriele Minì). Seguramente que los pilotos de esos equipos van a estar peleando el título”.

Franco muestra el casco en la base de Grove (Crédito: Prensa Williams)

Aunque avisa que “los pilotos que estén en su segundo año (su caso) van a estar mejor, más en algunos momentos que son complicados y que necesitás un poco más de experiencia”.

El año pasado se generó una revolución detrás de sus actuaciones y cada vez que corrió fue tendencia en las redes sociales. Sus carreras llevaron al público argentino a levantarse en las madrugadas de los fines de semana. “Fue un boom muy grande desde mi primera carrera en Bahréin y con todo lo que está pasando ahora. De mi parte, hacer el trabajo que debo. Por ahora, a disfrutarlo”, afirma.

Por otro lado, este medio pudo averiguar más datos de cómo llegó Franco a Williams y detalles de su contrato. El nexo entre el entorno del piloto y el team inglés fue Trevor Carlin, dueño del histórico equipo en categorías promocionales y que está ligado a la histórica escudería de Grove. Carlin tiene un gran concepto de Colapinto y a la hora de analizar las posibilidades Williams fue el que mejor se acopló al proyecto.

El casco de Carlos Reutemann. A la izquierda hay uno de Clay Regazzoni y a la derecha uno de Mario Andretti (Franco Colapinto)

El contrato es multianual, pero la escuadra británica tiene una cláusula resolutoria anual que está sujeta a los resultados. Ellos tienen la opción y pueden rechazar el vínculo a final de cada temporada o seguir. Pero el entorno de Franco está tranquilo porque Williams es una escudería muy flexible y no dudan de los buenos rendimientos de su pupilo que tendrá la posibilidad de conducir un coche de punta en la F3.

Colapinto no aporta presupuesto al equipo inglés, sino que éste lo apoya en su campaña en la Fórmula 3 y posterior paso a la Fórmula 2, siempre que se cumplan los buenos resultados esperados. El resto del dinero para poder correr en las promocionales sale de los patrocinantes europeos que le consiguieron sus managers y de los sponsors argentinos, por ahora ambos del Estado. El Ministerio de Turismo y Deporte continuará con la mención “Visit Argentina” y se sumó YPF, del que no se sabe de cuánto es el monto. El logo de la petrolera estará en el Dallara de la Fórmula 3 y el Williams de F1. En los próximos días el entorno de Colapinto recibiría los renders con los diseños de los coches. Se estarían cerrando acuerdos con empresas privadas argentinas que quieren incorporarse.

En tanto que está la posibilidad de que Colapinto gire en dos oportunidades en la primera práctica de los viernes de los Grandes Premios de F1, que es la que las escuadras suelen reservarse para sus novatos. Pero esto aún no sería a corto plazo, ya que primero estará abocado a los trabajos en el simulador.

Colapinto volverá a correr en el MP Motorsport y tendrá un auto de punta (MP Motorsport)

Aunque puede llegar a ser necesario en función de sumar algunos de los 300 kilómetros que requiere la Superlicencia que es la que habilita a un piloto poder correr en la F1. Otro de sus requisitos son los 40 puntos en las categorías promocionales durante tres años y hoy Franco suma 38,5. Se descuenta que en esta temporada llegará al número exigido.

La agenda marca que su próxima visita a Grove será el martes 24 de enero para una sesión de fotos. Franco ya tiene un cronograma de fechas en el simulador del MP Motorsport y a partir de ahí armará otro para probar en el simulador de Williams.

De momento no se mudará a Inglaterra ya que Williams no se lo exige. Él prefiere seguir viviendo en España porque tiene sus entrenamientos programados. Hasta ahora reside en Mallorca, pero es posible que se traslade a otra ciudad de aquel país, que podría ser Barcelona.

La expectativa es enorme porque luego de dos décadas la Argentina vuelve a tener un piloto en un programa de desarrollo dentro de un equipo de F1, como pasó con José María “Pechito” López con Renault. Colapinto genera mucha ilusión por su estilo agresivo de conducción, pero al mismo tiempo prolijo para mantener el auto en pista. Los tiempos cambiaron. Ahora será él quien le cuente a su padre sus historias en Williams.

