El argentino Franco Colapinto firmó con Williams: el detrás de escena para que siga los pasos de Carlos Reutemann en la Fórmula 1

Franco Colapinto en uno de los Brabham usados por Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 2 Europea. Fue en la última edición de Autoclásica en la que se homenajeó al santafesino (@francolapinto)

Se definió el futuro de Franco Colapinto y el piloto argentino llegó a una estructura de la Fórmula 1. Fue confirmado por la academia de pilotos de Williams, una histórica escudería genera mucha nostalgia nuestro país por el paso de Carlos Alberto Reutemann. Mientras tanto el joven de Pilar correrá su segunda temporada en la Fórmula 3, tal como se lo anticipó a Infobae el 6 de octubre. El bonaerense de 19 años competirá bajo el ala del equipo MP Motorsport, uno de los más fuertes de la segunda categoría antesala a la Máxima.

Jacky Ickx, el piloto leyenda que hizo una travesía para conocer Argentina: “Es un país fascinante” Ganó seis veces en las 24 Horas de Le Mans y una en el Rally Dakar. Brilló en la Fórmula 1 con Ferrari y fue dos veces subcampeón. Sus memorias y el elogio a Carlos Alberto Reutemann, uno de sus rivales en los años 70 VER NOTA

A través de un comunicado, el icónico equipo de F1 hizo el anuncio: “Williams Racing está encantado de dar la bienvenida a Franco Colapinto a la Driver Academy del equipo. También nos complace confirmar que Franco competirá en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA de 2023 con MP Motorsport”, indicó la entidad.

“Es un verdadero honor unirme a Williams Racing como Academy Driver”, dijo Colapinto. “Son uno de los equipos más exitosos en la historia de la Fórmula 1 y espero seguir los pasos de mi compatriota Carlos Reutemann. Es una oportunidad increíble por la que estaré eternamente agradecido. Gracias a todos en Williams por confiar en mí”, agregó el corredor argentino.

El gesto que Checo Pérez tuvo con un par de aficionadas que le pidieron su autógrafo en un restaurante El piloto mexicano de la Fórmula 1 agradeció un gesto que sus seguidoras tuvieron con él al finalizar una cena con su familia y les correspondió con un autógrafo y su agradecimiento VER NOTA

Franco desde 2019 corre bajo la tutela de Bullet Sport Management, la empresa europea que se encarga de la representación de pilotos. Sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, se decidieron por la escuadra neerlandesa porque su pupilo ya corrió en ella en 2021, conoce la estructura y probó uno de sus autos en septiembre, en los ensayos comunitarios en Jerez, España, donde Colapinto marcó el segundo mejor registro de las seis tandas.

El MP Motorsport le hizo una oferta a Franco por dos temporadas, la próxima en F3 y la chance para saltar a la Fórmula 2 en 2024, donde el team neerlandés es el campeón. Para ello estará sujeto a buenos resultados en la F3 algo que se espera porque tendrá una máquina de punta pues su escudería es una de las más fuertes de las categorías promocionales.

Colapinto en sus últimos ensayos con la Fórmula 3 a bordo del auto del MP Motorsport (@OfficialMPteam)

Franco y su grupo de trabajo pudieron cerrar ese acuerdo a dos años gracias al apoyo que se consiguió en la Argentina. Fueron positivas las reuniones y el tema se retrasó debido al envío de los contratos desde Bullet y la posterior revisión de los patrocinantes argentinos. Una de las reuniones más importantes fueron con el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, cuya cartera se comprometió a seguir con el apoyo para que en el auto figure la inscripción “Visit Argentina”.

El emotivo mensaje de los hijos de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños número 54 Mick y Gina Maria utilizaron sus redes sociales para saludar a su padre en un nuevo aniversario VER NOTA

Como también adelantó este medio, el presupuesto estimado requerido para la F2 eran unos 2,6 millones de dólares y en la F3, unos 1,2 millones de dólares. Hubo una estrategia detrás de las últimas negociaciones que se basó en la búsqueda de apoyo en el país para potenciar el perfil de Colapinto de cara a la F1. Desde el anuncio de sus pruebas con MP Motorsport, Franco y su grupo de trabajo cerraron de palabra con el equipo neerlandés para poder competir en 2023 en la F3. Pero para confirmar la incorporación con el equipo se hizo el viaje a la Argentina con el objetivo de tener un mayor respaldo en lo económico y poder mostrar en Europa que se contaba con el aval de patrocinantes argentinos y eso permitir cerrar un acuerdo por dos años con la misma escudería y la posibilidad de correr en ella en la F2 en 2024.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Franco a la Williams Racing Driver Academy. Los logros de su carrera desde que comenzó en el karting destacan la habilidad natural de Franco detrás del volante y lo que es capaz de hacer en los años venideros”, expresó Sven Smeets, director deportivo de Williams Racing.

“Tuvo una destacada temporada de novato en la Fórmula 3 con varias actuaciones sólidas que lo llevaron a podios y victorias. Esperamos trabajar de cerca con Franco para apoyar y nutrir su desarrollo como piloto”, agregó una de las principales caras de la escudería.

Los detalles del plan

Se diagramó antes de venir a la Argentina y los managers de Colapinto buscaron que el piloto sume patrocinantes aparte de los europeos que tuvo hasta ahora y la ayuda que tuvo de “Visit Argentina”. El demostrar el apoyo local es una mejor carta de presentación ante la alternativa de aceptar integrarse a un programa de desarrollo de pilotos de alguna de las tres escuderías de F1 que mostraron el interés por el joven de Pilar.

Franco Colapinto, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter

Fueron siete las reuniones que hubo con los potenciales patrocinantes argentinos. Uno de ellos es YPF, el sponsor natural debido al fuerte vínculo histórico de la petrolera estatal con el automovilismo. Al igual que las otras negociaciones, se planteó un presupuesto a la empresa, se esperó la respuesta y en el caso de ofrecer un monto menor se acordó otro valor definitivo entre las partes luego de un ida y vuelta de los contratos.

Para los encuentros con empresas argentina entró en escena Rubén Salerno, un ex piloto que compitió en Turismo Carretera, TC 2000 y el Top Race entre otras categorías. El Tano es muy querido y conocido en el ambiente por su solidaridad y fue uno de los responsables de generar varios contactos y pudo saberse que las gestiones con YPF comenzaron hace dos años. En esta última visita Franco, sus managers y Salerno se reunieron con Santiago Carreras, director de Relaciones Institucionales de la compañía de la petrolera. Salerno es amigo de Aníbal Colapinto (papá de Franco) y de allí nació la relación con Franco. Además, en la Escudería FE, su ex equipo de TC 2000, corrió Lucas Benamo, quien es el coach de Colapinto. De hecho, cuando Catarineu y Campbell-Walter, regresaron a Europa el sábado 8 de octubre, en los días siguientes Salerno acompañó a Colapinto a nuevos encuentros con los potenciales sponsors.

De esta forma, al igual que Reutemann, Franco contará con el apoyo de dos organismos estatales que acompañaron al santafesino en sus inicios en Europa, la petrolera y el ente turístico. Ese espaldarazo que tuvo el Lole fue en el marco de la Escudería ACA Argentina, con la que el recordado piloto comenzó a competir en el Viejo Mundo en 1970 en la Fórmula 2 Europea.

Franco en el monumento de Fangio en Puerto Madero (@francolapinto)

Franco viajó hacia Europa el viernes 21 de octubre y ni bien llegó se reunió con sus managers, que debieron pedirle al MP Motorsport un retraso de en la confirmación debido a las gestiones que aún no habían podido cerrarse. Luego de casi un mes y medio se pudo confirmar la continuidad de Franco en la F3. El argentino volverá a compartir fines de semana con la F1 y tendrá su estreno en Australia, en Melbourne, el 1 y 2 de abril. Además, retornará a Mónaco, el 27 y 28 de mayo.

Al competir con uno de los equipos más fuertes, el bonaerense buscará el campeonato. Será una temporada cargada de actividad para Colapinto que además de las carreras tendrá tres pruebas oficiales de la F3 y las fechas son: en Sakhir (Bahreín) del del 14 al 16 de febrero; en Barcelona (España), el 13 y 14 de abril y en Imola (Italia), el 18 y 19 de abril.

Además, conoce muy bien a este equipo ya que bajo su esfera fue tercero en el campeonato de la Fórmula Renault Europea en 2020 y venció en 2021 en las dos carreras en la Fórmula Regional Europea, en el Circuito Red Bull Ring de Austria y en Valencia, España. Eso fue el puntapié para poder llegar a la F3 en 2022.

Franco fue campeón argentino de karting y se radicó en Europa en 2018. Al año siguiente logró el título en la Fórmula 4 Española con el equipo de Fernando Alonso. En 2020 fue tercero en la Fórmula Renault Europea y en 2021 culminó sexto en la Fórmula Regional. En todas esas categorías fue ganador. Luego de casi un lustro en el Viejo Mundo se ganó el respeto y consideración del ambiente internacional.

Franco celebrando su victoria en Monza (Crédito: Prensa Franco Colapinto - Fotos: James Gasperotti)

Colapinto, en su primer año en la F3, obtuvo cinco podios producto de sus dos victorias en circuitos emblemáticos como los italianos de Imola y Monza, dos terceros puestos (Austria y Países Bajos) y una segunda colocación, en Hungría. Además, plasmó una pole positions en la primera fecha corrida en Bahréin. Terminó noveno en el campeonato y logró el 83,51 por ciento de los puntos de la escuadra Van Amersfoort Racing, con la que compitió.

A las puertas de la Fórmula 1

Debido a sus buenas actuaciones y el histórico debut con ese mejor tiempo en la clasificación en Bahréin, tres escuderías de la F1 se interesaron en el argentino y una de ellas fue Williams que es muy conocida por los argentinos ya que el propio Reutemann corrió allí y fue subcampeón mundial en 1981. Las gestiones siguieron a lo largo de la temporada y se afirmaron por los buenos resultados de Franco en la F3. Infobae pudo saber que en noviembre las negociaciones con el equipo británico estuvieron muy avanzadas desde mediados de 2022. En diciembre el piloto y su entorno cerraron el acuerdo para ingresar a su academia de pilotos (Williams Driver Academy). Además, sería probable que pueda girar en dos viernes de Grandes Premios en las primeras prácticas del fin de semana en la que los equipos suelen darle la chance sus novatos.

Williams ya no es aquella escudería que otrora dominó la F1 y ya no pertenece a la familia del recordado Sir Frank. Terminó última en el reciente Campeonato Mundial de Constructores. En 2020 fue vendida a Dorilton Capital, un fondo de inversión estadounidense con sede en Nueva York, que habría pagado pagó 156 millones de dólares (152 millones de euros). No obstante, lo importante es que Colapinto pueda sumar kilómetros arriba de un F1 y gane experiencia.

Franco busca convertirse en el vigésimo sexto argentino en correr en la F1, que no tiene un piloto de nuestro país desde 2001, con Gastón Mazzacane. La expectativa es enorme por la fuerte tradición fierrera que hay en esta tierra y por los representantes que hicieron historia y dejaron su legado como el Quíntuple, Juan Manuel Fangio (campeón 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), José Froilán González (primer ganador con Ferrari en 1951 y subcampeón en 1954) y el propio Reutemann.

Por su forma de manejar que combina agresividad y precisión, Colapinto entusiasmó a los fanáticos argentinos y se generó un furor detrás de sus actuaciones en la F3. En cada éxito fue tendencia en las redes sociales. La ola seguirá en la próxima temporada y en la siguiente cuando pegue el salto a la F2. El objetivo está puesto para que en 2025 pueda debutar en la F1 y por ahora marcha por buen camino.

Seguir leyendo: