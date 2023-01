El gran dilema que tiene PSG con Lionel Messi de cara a su primer partido tras el título en el Mundial

Así fue el regreso de Lionel Messi al PSG

“¿Dónde está el campeón del mundo?”, gritó Neymar mientras avanzaba riéndose por el vestuario del PSG rumbo a la posición donde estaba sentado Lionel Messi. El rosarino, algo tímido, se paró, le dio la mano y un abrazo para luego abrir juego a una charla más profunda un poco más alejados de las cámaras. El brasileño también le demostró todo su afecto con una amistosa patada en la cola cuando el capitán de la selección argentina saltó al campo de juego y caminó por el pasillo de honor que explotó de aplausos de compañeros, integrantes del cuerpo técnico y trabajadores del club.

Por qué Kylian Mbappé se ausentó del homenaje a Lionel Messi que realizó el plantel de PSG La estrella francesa y el lateral marroquí Achraf Hakimi fueron los dos ausentes más destacados en el retorno del campeón del mundo a las prácticas con el elenco capitalino porque están vacacionando juntos en New York VER NOTA

El video del regreso de Leo a la entidad francesa muestra un poco más la intimidad y expone una palabra que se repitió ante cada saludo: “Felicitaciones”. Si bien en las redes sociales los usuarios consideraron esta distinción al mejor jugador del planeta como algo moderada, en Europa afirman que fue una pieza más en el plan de seducción para convencer al argentino de extender su contrato con el PSG.

“Este homenaje lo sorprendió y lo conmovió”, afirmó el periodista Arnaud Hermant en el diario L’Equipe. La distinción fue completa: estaban los futbolistas, los auxiliares del entrenador Christophe Galtier, pero también aquellos que trabajan en el día a día como cocineros, agentes de seguridad, personal administrativo, médicos, integrantes del área de prensa. Todos. “Vimos que estaba contento, un poco emocionado por esta celebración”, lo describió públicamente Galtier.

Así fue la partida de Lionel Messi de la Argentina rumbo a Francia: cuándo volvería a jugar en el PSG El capitán del campeón del mundo se fue a Europa junto a su esposa Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro VER NOTA

El trofeo que le entregó Luis Campos, que llevaba su nombre, el del club y una estrella, tuvo un espíritu similar al que recibieron los campeones de la Eurocopa (Marco Verratti y Gianluigi Donnarumma) y los de la Copa América en 2021 (Leandro Paredes, Ángel Di María y el propio Leo). También se realizó una situación parecida con Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe y Alphonse Areola cuando retornaron en el 2018 a los entrenamientos tras alzar la Copa del Mundo en Rusia 2018.

El trofeo que le dieron a Messi

Habrá que esperar, ahora, cómo sigue la trama. En primera instancia, se conoció que Leo no estará este viernes ante Châteauroux en un duelo correspondiente a la fase previa de la Copa de Francia. Por eso, todas las miradas están colocadas en el Parque de los Príncipes que deberá recibir al hombre que venció a Francia en la final de Qatar 2022 durante el duelo ante Angers por la Ligue 1 el próximo miércoles 11 de enero.

El detalle que pasó inadvertido del viaje de Messi a Francia: quién fue el custodio de la medalla de campeón del mundo La Pulga partió anoche hacia Francia y este miércoles se sumará a los entrenamientos en el PSG VER NOTA

Los medios franceses aseguraron que el club no tiene “previsto, de momento, ningún homenaje para celebrar la coronación”, aunque es un tema que siguen “reflexionando”. El propio Galtier se mostró incómodo cuando le preguntaron por el retorno de Leo al Parque de los Príncipes la semana siguiente y aclaró que el propio jugador no pidió ninguna distinción: “Estoy centrado en el partido de mañana, ya veremos cuándo es su próximo partido, pero no hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado. Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo”.

Así fueron homenajeados Alphonse Areola, Kylian Mbappe y Presnel Kimpembe en el Parque de los Príncipes tras ganar el Mundial 2018 (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Un tema por demás sensible, teniendo en cuenta que el vínculo del argentino con la afición del PSG comenzó a aceitarse en los últimos meses gracias al extraordinario rendimiento de Messi. Aunque habrá que ver si el idilio continúa después de que haya dejado a Francia con las manos vacías en el Lusail Stadium. Las comparativas ya arrancaron: Mbappé, Kimpembe y Areola fueron ovacionados en la previa de un encuentro tras el título en el 2018.

Las altas esferas confían en el plan de seducción para lograr que continúe hasta 2024 y en Francia estiman que la distinción que recibió fue una piedra más en esa construcción. “Esta atención ha tocado visiblemente al argentino, cuyas discusiones para una prórroga se reanudarán”, aseguraron en L’Equipe. “Vimos a un Messi muy feliz y a un Camp des Loges muy feliz de encontrarlo como campeón del mundo”, declaró una fuente al diario.

“Él estaba contento con el homenaje que recibió. Y en el club también todos se alegran por Messi. Todo salió realmente bien. Se nota que el club está unido. No todos los días celebramos a un campeón mundial”, le confesó al medio Le Parisien un testigo del evento.

En las próximas horas se sentarán las partes para dialogar sobre un contrato que debería vencerse a mediados del 2023. “Tenemos que arreglar pequeños detalles”, deslizaron desde el PSG para dejar en claro que las tratativas están avanzadas. Sin embargo, estos ribetes a limar son “importantes”, afirma el periodista francés porque están vinculados a la “duración y remuneración” del nuevo vínculo, aunque el ánimo interno del club afirma que todo estaría cerrado hacia finales de este mes para hacer el gran anuncio.

Seguir leyendo: