Por qué Kylian Mbappé se ausentó del homenaje a Lionel Messi que realizó el plantel de PSG

Mbappé y Hakimi iniciaron sus vacaciones el último fin de semana tras disputar el Mundial (Foto: @k.mbappe)

El regreso de Lionel Messi a las prácticas del París Saint Germain tras alzar la Copa del Mundo en Qatar se transformó en uno de los grandes temas del día en el mundo deportivo. El capitán de la selección argentina pasó las fiestas en Rosario y finalizó sus vacaciones en las últimas horas para volver a enfocarse en la temporada con el club francés. La reaparición por el centro de entrenamiento vino acompañada por un pasillo de honor que tuvo un ausente resonante: Kylian Mbappé.

El delantero, que brilló en la final del Mundial a pesar de la derrota de Francia ante Argentina, no se había tomado vacaciones después de disputar el campeonato en Doha. Pero luego de ser parte del triunfo sobre Racing de Estrasburgo y la derrota ante Lens en el reinicio de la Ligue 1, la entidad decidió darle una licencia para que tenga un descanso. ¿Una salida elegante para evitar que tenga que ser parte del homenaje a Messi tras ganarle la final?

Lo cierto es que el PSG optó por brindarle una licencia tras el choque del último domingo en coincidencia con el regreso de Messi. Independientemente de si fue un movimiento deportiva para no perder potencial futbolístico o una decisión estratégica para evitarle el mal momento a Kiki, Mbappé no fue parte del pasillo de honor que se le hizo a la Pulga en Camp des Loges ya que se encuentra en New York en compañía de su amigo, el lateral marroquí Achraf Hakimi.

“Hakimi y Mbappé van a tener unos días libres. El plan era que pudiera jugar estos dos partidos. Ahora podrán recuperarse. Hay casos individuales en los jugadores que llegaron muy lejos. Achraf Hakimi jugó cada partida de la Copa del Mundo para Marruecos. Estaba en el equipo ideal del Mundial, quiso volver lo más rápido posible, como también Kylian Mbappé Después de hablar con él y todos mis diferentes equipos que mantuvieron contacto con sus jugadores, Kylian Mbappé quiso regresar con nosotros rápidamente”, había adelantado el entrenador Christophe Galtier, recordando que el defensor también estuvo hasta el final del Mundial ya que jugó el tercer puesto con Marruecos ante Croacia.

Las primeras imágenes del viaje del atacante de 24 años por Estados Unidos se conocieron a raíz de un video viral en la noche que asistió al Barclays Center para ver el duelo de NBA entre los locales Brooklyn Nets ante los San Antonio Spurs. Ese día un grupo de argentinos empezó a cantar el tema “muchachos” que se transformó en un himno durante la estadía de la albiceleste en Doha.

La sonrisa de Messi ante el reconocimiento de sus compañeros en PSG (Foto: @PSG_inside)

Por intermedio de su cuenta oficial de Instagram, con más de 93 millones de seguidores, Mbappé abrió una ventana a la intimidad de sus días de paseo por New York. Tras celebrar la posibilidad de compartir un momento con las estrellas de la NBA de los Nets, mostró el particular atuendo que lucieron tanto él como Hakimi para poder recorrer las calles de la ciudad norteamericana y disfrutar de un show callejero sin ser reconocidos.

La gran pregunta mientras avanza la semana gira en torno a su regreso a Francia. El París Saint Germain jugará este viernes (desde las 17) ante el Châteauroux de la tercera categoría en el Stade Gaston Petit con capacidad para 17 mil personas, en un duelo correspondiente a la fase previa de la Copa de Francia. Es obvia la ausencia de Mbappé en este duelo, aunque se desconoce hasta el momento si Messi será citado tras sumar apenas un par de entrenamientos.

El camuflaje de Mbappé y Hakimi para recorrer las calles de Nueva York sin ser reconocidos (Foto:@k.mbappe)

Todos los focos están colocados, entonces, en el primer duelo de Messi en el Parque de los Príncipes tras ganarle la final del Mundial a Francia: PSG recibirá al Angers por la 18ª jornada de la Ligue 1 el miércoles 11 de enero (desde las 17). ¿Estará Kiki de regreso o le darán unos días más de descanso?

Si realizamos las comparativas, Messi tuve dos semanas de vacaciones tras ganar el Mundial pero con las fiestas en el medio y apenas se perdió dos encuentros de su club. Mbappé inició su licencia a comienzos de enero, por lo que si suma los mismos días ausentes que su colega recién jugaría el 15 de enero contra Rennes como visitante por la 19ª fecha de la Ligue 1 y también se perdería dos juegos.

Kiki y Hakimi, presentes en un duelo de la NBA (Foto: @k.mbappe)

