El DT de PSG confirmó que Messi no jugará mañana y habló sobre el homenaje que podría recibir tras el Mundial

Lionel Messi sumó este jueves su segundo entrenamiento con PSG tras el Mundial (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Tras la histórica consagración en el Mundial de Qatar, todas las miradas están enfocadas en la reaparición de Lionel Messi en el fútbol francés, país al que venció en la definición de esa competencia. El capitán de la selección argentina se reincorporó en las últimas horas al entrenamiento del PSG y el entrenador decidió preservarlo, por lo que no será parte del choque de este viernes ante el Châteauroux por la Copa de Francia.

“Leo entrenó ayer y hoy. Tuvo más de doce días para recuperarse con las obligaciones de volver a casa, las celebraciones. Queríamos que se recuperara en casa con su familia. No jugará mañana. Después de hablar con él, nos aseguraremos de que esté listo para el próximo partido, ya veremos. Jugó un Mundial físico y con muchos sobresaltos. Estaré muy atento a lo que me diga, pero queremos que esté disponible”, indicó Christophe Galtier en la conferencia de prensa que realizó.

“Vimos que estaba contento, un poco emocionado por esta celebración. Era importante para todos nosotros. Se alegró de ver a sus compañeros, las personas con las que trabaja a diario. Era lo menos que podíamos hacer para celebrarlo”, afirmó sobre el pasillo de honor que le realizaron sus compañeros y los trabajadores de la entidad. Sin embargo, los focos están colocados en el choque que, posiblemente, marcará su reaparición: el miércoles 11 de agosto en el Parque de los Príncipes contra Angers por la Ligue 1.

Cuando le preguntaron al DT si habrá un homenaje para el rosarino en el estadio del PSG la semana siguiente, planteó una respuesta evasiva: “Estoy centrado en el partido de mañana, ya veremos cuándo es su próximo partido, pero no hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado. Es campeón del mundo, es un jugador excepcional. Espero que nuestra afición lo celebre, tenemos muchas posibilidades de contar con un jugador como Messi. No hay razón para no hacerlo”.

El elenco de París visitará este viernes (17 horas de Argentina) al equipo de la tercera categoría en el Stade Gaston Petit con capacidad para 17 mil personas, en un duelo correspondiente a la fase previa de la Copa de Francia. Sin Kylian Mbappé ni Messi, también es casi un hecho la ausencia de Neymar que no se entrenó este jueves por un esguince del tobillo que arrastra desde la Copa del Mundo. El DT explicó que su faltazo a la práctica era “esperado” y anunció que Keylor Navas será el arquero en este encuentro.

Galtier se tomó un instante de la conferencia para valorar los reconocimientos que recibió Mbappé durante un partido de NBA que presenció en sus vacaciones por Estados Unidos: “Vi lo que pasó en Nueva York durante un partido de baloncesto y es muy raro. Hay que agradecer tener a Kylian en nuestro club y en Francia. ¿Ha cambiado? No. Quería volver a jugar rápido. Es un chico muy inteligente, que debe darse cuenta de que la forma en que la gente lo mira ha cambiado. Eso no debería agregar presión. Es capaz de asumirlo. El Kylian que tenemos a diario es el mismo que en el inicio de temporada”.

