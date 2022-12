El desafiante comentario de Deschamps sobre los franceses que alentarán a la Argentina y el aviso a los hinchas de la Selección: “Nuestros adversarios no están en la tribuna”

Didier Deschamps observa el entrenamiento de Francia en la previa a la final del Mundial ante la Argentina (REUTERS/Hannah Mckay)

En vísperas de la gran final del Mundial de Qatar 2022 entre Francia y Argentina en el Estadio Lusail, el entrenador del seleccionado campeón defensor, Didier Deschamps, brindó una conferencia de prensa y alertó que en su país hay personas que alentarán al rival.

“Se que hay algunos franceses que quizá quieren que gane Argentina, pero vamos a esforzarnos para que nosotros ganemos la Copa”, respondió el entrenador que tendrá la posibilidad de ser el primer bicampeón del mundo en 60 años.

El domingo, habrá una multitud de hinchas argentinos en el estadio y la Selección volverá a sentirse local. Sin embargo, a Deschamps parece no importarle el aliento albiceleste: “Soy consciente del apoyo popular a Argentina, que lo tiene en muchas competencias. Sabemos que la mayoría apoyará a ellos, bien porque sean argentinos o bien porque les guste ese equipo o algunos de sus jugadores”.

“Creo que habrá un ambiente festivo en la cancha. El pueblo argentino es apasionado y apoya a fondo a su equipo. Cantan mucho, son expresivos, es bueno que haya ese ambiente en una final de Mundial”, agregó y luego advirtió: “Pero nuestros adversarios no están en la tribuna, están en el campo y ya son suficientes para crearnos problemas”, comentó.

La selección de Argentina celebra con sus hinchas tras vencer a Croacia en las semifinales del Mundial, el martes 13 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Hasta el momento, hay al menos cinco futbolistas del seleccionado galo que se han visto afectados por el extraño virus, con cuadro gripal. Dayot Upamecano y Adrien Rabiot se perdieron la semifinal ante Marruecos, pero parecen estar en óptimas condiciones. Kingsley Coman está en la fase final y tanto Raphael Varane como Ibrahima Konaté se perdieron el entrenamiento del viernes y son duda para la final.

“Tratamos de controlar lo mejor posible las diferentes situaciones. Veremos cómo evolucionan los afectados y trataremos de estar listos para el partido que nos espera”, indicó Deschamps. “Hay situaciones que no se pueden controlar y hay que adaptarse. Tratamos de tener el máximo de precauciones sin caer en el exceso. Si no hubiera existido el virus sería mejor, pero lo estamos controlando con el cuerpo médico”, sumó.

El técnico francés reconoció que las horas previas a una final son “peculiares”, pero aseguró que Francia tiene la suerte de contar con jugadores que han conocido este tipo de situaciones y saben controlar mejor la ansiedad: “No hay inquietud ni estrés, lo esencial es mantener la serenidad”.

En cuanto a la estrella del equipo, Kylian Mbappé, el DT que ya fue campeón del mundo con Francia como jugador en 1998, comentó: “Necesita tranquilidad y serenidad, y concentrarse en lo que pasa dentro de la cancha. Está con una buena disposición, antes del inicio de la copa y desde que llegó con nosotros. No tengo ninguna intención de perturbar su tranquilidad ni su estado de ánimo. Está concentrado en la final”, explicó ante la consulta de por qué tiene poco contacto con la prensa.

Raphael Varane, uno de los últimos afectados por el virus del camello en Qatar (REUTERS/Paul Childs)

Por otra parte, sobre la “revancha” que podría implicar esta final con el duelo de octavos de final en Rusia 2018, Deschamps advirtió que no será lo mismo: “Aquí en Qatar, Argentina ha jugado con seis equipos diferentes y con seis sistemas diferentes. Eso sí lo hemos analizado, nos puede valer. Aunque siempre es posible que contra nosotros hagan algo distinto”.

Sobre el final, ante la pregunta sobre la posibilidad de contar con el delantero Karim Benzema, quien se recuperó de la lesión que lo había sacado de la Copa del Mundo, Deschamps volvió a mostrarse molesto.

“He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernandez. Desde que se fueron me quedé con 24 jugadores y cuento con ellos. Hacer la pregunta es, cuando menos, torpe para ellos”, dijo el técnico.

El ganador del Balón de Oro y artillero del Real Madrid, no estará presente en la final y se tejió una polémica respecto a las invitaciones de los ausentes por lesión. Según varios medios, Christophe Nkunku tiene el permiso del Leipzig para ir a Doha, pero no así Lucas Hernandez ni Presnel Kimpembe, las otras bajas.

Kylian Mbappe se enfoca en la final ante la Argentina (REUTERS/Hannah Mckay)

“No me ocupo yo de las invitaciones de los jugadores lesionados o de los antiguos jugadores. Unos estarán y otros no, no lo sé”, cerró el DT.

