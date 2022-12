Un campeón del mundo con Francia apuntó contra Argentina en la previa de la final: “Mostraron maldad y juego sucio”

Adil Rami posee la Copa del Mundo en sus manos en medio de la celebración de Francia en 2018

La polémica invadió a la selección argentina en el Mundial de Qatar porque el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue cuestionado por sus maneras de festejar el pase a las semifinales ante Países Bajos que merecieron una respuesta del entrenador y, en la antesala al encuentro ante Francia, un campeón del mundo con ese país en 2018 acusó a la Albiceleste de desplegar un juego sucio durante toda la Copa del Mundo.

Hace cuatro años, los conducidos por Didier Deschamps vencieron a Croacia en la cita organizada por Rusia y Adil Rami, uno de los 23 convocados de aquel entonces, tuvo el placer de levantar este trofeo en el estadio Olímpico Luzhnikí. A cuatro años y medio de esa consagración, el defensor de 36 años defiende los colores del Troyes en la Ligue 1 y, lejos del nivel que lo llevó a integrar la nómina, asistió a un programa de la televisión Gala para referirse a uno de los finalistas.

En charla con el ciclo Quotidien que se emite por la cadena TF1, el único jugador de campo que no tuvo minutos en ese torneo destacó al emblema del elenco que venció a Croacia en semifinales, aunque hizo una aclaración. “Me gusta todo de Lionel Messi, pero no me gusta este equipo de Argentina”, contó quien también fuese pareja de la modelo y actriz Pamela Anderson.

Más allá de este halago, se metió de lleno en ciertas actitudes de Messi, quien le espetó “¿qué miras bobo? Anda para allá” al goleador neerlandés Wout Weghorst y le hizo un Topo Gigio al entrenador Louis van Gaal. Esto se sumó al eufórico festejo ante los neerlandeses y el juego ríspido dentro de la cancha: “En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego sucio”.

El festejo de Francia tras coronarse campeón del mundo ante Croacia en 2018

Estas reacciones se habían dado después de que el arquero Andries Noppert asegurara que le iba a tapar un penal a Messi, mientras que el propio Van Gaal fue aún más duro con el delantero del París Saint-Germain (PSG): “No juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón”. “Si tenemos que llegar a los penales, creo que estamos en ventaja”, fue otra frase que disgustó en el seno del plantel que venció a los europeos en esa instancia y el “10″ de la Albiceleste le respondió concluido el partido: “El técnico de ellos no fue respetuoso”.

Sin embargo, estos dichos añadieron más nafta al fuego y Scaloni debió salir a desmentir que su equipo no sepa asimilar el triunfo y la derrota dentro de la cancha. “Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos contra Arabia y nos fuimos calladitos al hotel. Ganamos la Copa América y en el Maracaná se dio la imagen más linda con Neymar, Paredes y Messi charlando ahí en el túnel. Hay que desterrar esa idea de que nosotros no sabemos ganar o no sabemos perder porque está alejada de la realidad, no somos así”, manifestó en la conferencia de prensa previa al cruce contra Croacia.

Pero los dichos de Rami no son los primeros en la prensa francesa porque en los últimos días se publicó un repudiable análisis realizado por el medio francés RMC Sport, quienes recrean un escenario en el que Argentina es criticado por supuesta arrogancia, xenofobia, burlas, trampas, comportamiento y engranaje “limitado”. Estas razones los llevan a pensar que el equipo no posee apoyo por fuera de sus fronteras para ganar este certamen.

La nota firmada por el periodista Jean-Guy Lebreton toma declaraciones de Eric Di Meco, exfutbolista francés retirado en 1998 que se desempeña como analista en la actualidad, quien se permitió enviarle un consejo a sus colegas: “Dependerá ahora de los franceses estar concentrados, desarrollar su fútbol y dejar a los argentinos que se comporten tan mal como a veces les gusta”.

