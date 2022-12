El Zar Aguilar confesó la razón por la que dejó Tv Azteca: “ya no quería ir a narrar porque perdí el gusto”

Carlos Aguilar reveló las razones por las que decidió marcharse de TV Azteca. (YouTube/Un Round Más)

El narrador de TUDN, Carlos El Zar Aguilar reveló en el podcast Un Round Más la razón que lo orilló a marcharse de TV Azteca, el relator de boxeo le platicó al ex pugilista Marco Barrera que uno de los motivos principales fue porque no había una amistad entre los compañeros de trabajo. Fue en 2019 cuando El Zar decidió dejar a la televisora del Ajusco para continuar creciendo profesionalmente, pero también porque su relación amistosa con Rodolfo Vargas, Julio César Chávez y Eduardo Lamazón se deterioró.

El equipo llamado Box Azteca Team marcó una época en la narración del boxeo, ya que fueron elogiados por el público que disfrutaba observar las peleas con la transmisión de TV Azteca. Carlos Aguilar apuntó que dejó de disfrutar de la narración en los micrófonos de la Casa del Boxeo: “En Box Azteca no había amigos. La sinergia al principio fue muy buena y mejoró al paso de los años, creo que nuestra mejor etapa fue por allá del 2015, pero después las cosas cambiaron, todo se volvió muy pesado y dejé de disfrutarlo, ya no quería ir a narrar porque perdí el gusto”, dijo en la entrevista

Añadió que también su esposa juzgó la actitud con la que se presentaba a trabajar, “me cuestionaba que por qué iba con cara tan larga a hacer lo que siempre quise y le confesé que ya no lo disfrutaba en Azteca”, expresó.

El Zar se sintió nuevamente con plenitud cuando firmó con TUDN, mencionó que ahí volvió a conectar con su profesión, y que en la actualidad está contento con los programas donde participa. Aunque también reconoció que no cuenta con la misma presencia que tenía con TV Azteca en el pugilismo, pero afirmó que sigue triunfando en la narración de las peleas de box.

“La gente en la calle me reconoce y eso me llena de vida, escuchan mi voz y saben que hay boxeo. Algunos me dicen: ‘Te fuiste a Televisa a fracasar’, yo les digo: ‘No, maestro, yo no estoy fracasando’ porque no saben que en las dos peleas que hemos transmitido en simultáneo, en la primera nos ganaron el rating (TV Azteca) por apenas tres puntos y en la segunda (Canelo contra Golovkin) nosotros les ganamos. Hoy estoy encantado con el proyecto de TUDN”, contó en el podcast.

El Zar Aguilar contó que no fue contemplado para participar en otros proyectos de TV Azteca

A mediados de este año, Carlos Aguilar también fue invitado en otro programa de entrevistas en la plataforma de YouTube, con el periodista deportivo Javier Alarcón. El relator de box confesó que aceptó el cambio entre televisoras porque quería involucrarse en la narración del fútbol y tenía como propósito dejar de estar encasillado en el pugilismo: “Mi ciclo en Azteca estaba por terminar, ya el boxeo había narrado absolutamente todo, levanté la mano para decir ‘quiero involucrarme en el futbol, quiero asistir a los Mundiales’. Me cansé de levantar la mano muchas veces”, manifestó.

Carlos "El Zar" Aguilar como comentarista de futbol en TUDN. (Foto: Instagram/elzaraguilar)

El Zar fue reportero en los Juegos Olímpicos de 1992 y en el Mundial de 1994, pero su futuro cambió en el año 2000, cuando se incorporó al proyecto de boxeo en Azteca América junto a David Faitelson, lugar donde estuvo durante seis años. En 2007, Carlos Aguilar se hizo cargo del proyecto de Box Azteca, e integró a las trasmisiones a Eduardo Lamazón, Julio César Chávez y Marco Barrera.

