Canelo Álvarez arremetió nuevamente contra Faitelson: “Me hace vomitar”

Saúl "Canelo" Álvarez y David Faitelson han protagonizado varias discusiones en redes sociales. (Twitter/@Canelo/@Faitelson_ESPN)

El pugilista jalisciense de 32 años Saúl Canelo Álvarez fue invitado este martes 22 de noviembre al programa de entrevistas La Saga Live, que es conducido por la periodista Adela Micha. En esta ocasión, al multicampeón de Boxeo de los pesos supermedianos le preguntaron sobre el analista deportivo David Faitelson, y fue sincero al responder que no le cae nada bien.

Adela Micha le preguntó al Canelo por una persona que considerara cu**ra, y agregó que si era Faitelson, a lo que el campeón de las 175 libras por la AMB respondió que había muchos, que para qué los nombraba si solo les daría rating. Sin embargo, sí se lanzó contra el comentarista de ESPN.

“El Faitelson me hace vomitar cu**ro y todo. El otro día fui a cortarme el pelo ahí en San Diego, y estaban unas pizzas en frente... son mexicanos los cocineros. Y ya viene un mexicano y me dice: ten, te trajimos una pizza. Y de ahí le pusimos un mensajito. Abro la pizza y decía: te apoyamos todos aquí. Y abajo decía: que chin*** a su madre Faitelson”, contó el Canelo.

Hola banda, los espero esta noche en #SagaLive en punto de las 7pm con una entrevista exclusiva que le hice a mi queridísimo Canelo Álvarez. Aquí les dejo el link: ⬇️https://t.co/WfrxqtQaYD pic.twitter.com/KqogdNxtFM — Adela Micha (@Adela_Micha) November 22, 2022

Agregó que hasta los cocineros lo odian, porque él odia a los mexicanos, a puro mexicano le tira. Hasta el momento, David Faitelson no se ha pronunciado al respecto en sus cuentas de redes sociales.

El origen del conflicto entre Faitelson y Saúl “Canelo” Álvarez

El primer conflicto que tuvieron Canelo y Faitelson fue en noviembre de 2019, el tapatío venía de derrotar por la vía del nocaut a Sergey Kovalev y obtener el cinturón de los semipesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Por tal motivo fue invitado al programa A los golpes de la cadena de ESPN conducido por Faitelson.

La charla inició entorno a los retos que enfrentó Álvarez contra Kovalev, y las críticas sobre si el púgil ruso estaba en las mejores condiciones para competirle al Canelo.

David Faitelson le explicó al jalisciense que su carrera es una de las más cuestionadas y que su actitud con los medios ha generado un roce que marca dos polos opuestos, en consecuencia se cree que Saúl no acepta la crítica.

Saúl Álvarez negó tales afirmaciones y apuntó que las críticas son parte de su profesión. También dijo que siempre las escucha pero con una actitud seria. Fue así como inició una discusión entre el periodista y el púgil.

“Canelo, tendrás que admitir que esa capacidad tuya de polarizar también te ha convertido en el boxeador más rico de la historia”.

Saúl Álvarez intervino de forma inmediata para decir que eso estaba bien y lanzó una interrogante: “¿tú me ves triste?, yo no estoy triste”, sin pensarlo, Faitelson volvió a interrumpir para contradecir las palabras del multicampeón: “Yo creo que es parte de tu peculiaridad, porque pareciera que sí te afecta porque a veces te enojas”.

Ese último comentario incendió los ánimos en el programa ya que la respuesta fue la siguiente:

“Es que también no ma**s David, perdón la palabra, así soy. Pero de tanto y tanto llega un momento en que la gente se enfada y es una reacción. Tú no sabes mi vida”, aclaró Canelo.

Faitelson afirmaba que el ruso no le había hecho daño y que los golpes eran “caricias” que apenas y rozaron al mexicano. “Con todo respeto Canelo, yo nunca me he subido a un ring y no lo voy a hacer nunca lamentablemente, pero yo nomás’ veía que te marcaba el jab y ya”.

Esa opinión calentó los ánimos y el boxeador de los supermedianos calló el comentario del analista deportivo: “Es que todos no todos los jabs los puedes aventar, es a lo que voy, no sabes de boxeo”.

David Faitelson se quedó sin palabras y escuchó la intervención de Eddy Reynoso, quién también participó en la entrevista y había estado al margen de la discusión.

