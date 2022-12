El día que JC Chávez se disculpó con Joserra y Faitelson por agredir a un periodista de TV Azteca

El Señor Nocaut se disculpó con Fernández y Faitelson por haber agredido al Zar Aguilar

Antes de aparecer como analista de boxeo para televisión con el equipo de Azteca Deportes, Julio César Chávez González fue protagonista de diversas polémicas. En la década de los 90, cuando aún era boxeador activo, agredió físicamente al cronista de boxeo Carlos Aguilar por un cuestionamiento en una entrevista, pero días después tuvo que disculparse con José Ramón Fernández y David Faitelson por el acto.

En una charla con Marco Antonio Barrera para el podcast Un Round Más, el Zar Aguilar recordó la ocasión en que el pugilista originario de Ciudad Obregón, Sonora, le lanzó piedras a su automóvil. El motivo, fue la incomodidad que le generó durante una entrevista al cuestionarlo sobre el polémico resultado de su pelea sostenida contra Pernell Whitaker en septiembre de 1993.

“Yo entrevisté a Julio cuando acababa de empatar con Pernell Whitaker. En esa pelea Pernell se escondía abajo de la segunda cuerda para que no le pegara y para mí Julio perdió esa pelea. Le empataron porque a veces los jueces se equivocan, pero yo creo que Pernell le dio una clase de boxeo por algunos momentos, es un boxeador muy elusivo y complicado y Julio no traía el mismo ritmo que en otras peleas”, recordó.

El encuentro entre Aguilar y Julio César Chávez tuvo lugar un par de años después de la cuestionada pelea pero, a pesar del tiempo, el empate no se borró de la memoria del Zar. En ese sentido, el periodista se dio cita en un hotel de Toluca, Estado de México, para entrevistar al pugilista durante su campamento de preparación rumbo a su enfrentamiento contra David Kamau y le recordó el episodio del Alamodome de Austin, Texas.

“(Fui) a entrevistar a Julio cuando volvió a entrenar para enfrentar a David Kamau, si no me equivoco, y lo confronté. Le dije ‘Julio ¿cómo te sientes de haber perdido esa pelea?’ y se calentó como un demonio. Se prendió durísimo y me corrió, me sacó. Me dijo ‘No, tú ch*ngas a tu madre’. Voltee a ver al camarógrafo y le dije ‘vete saliendo’”, recordó con una sonrisa nerviosa.

Los instantes siguientes fueron de gran tensión, pues el Zar se apresuró a salir del lugar de la entrevista para eludir la hostilidad. De acuerdo con sus declaraciones, logró subirse a su automóvil junto con el camarógrafo pero Chávez González lanzó una piedra que se impactó y pulverizó el gran medallón del automóvil del periodista. Aunque pudo documentar la actitud del campeón, decidió no darlo a conocer “por respeto”.

Chávez dedicó a la afición su Premio Nacional del Deporte (Twitter/ @CONADE)

“Me acuerdo que ya después Julio habló a la oficina. Mi jefe directo era José Ramón (Fernández) y David (Faitelson). Dijo ‘les ofrezco una disculpa porque le rompí el vidrio a este cabr*n’ y ya se convirtió en una anécdota. Ahora que veo a Julio le digo ‘p*nche Julio, mi medallón’ y él me dice ‘ah, sí te lo debo’”, rememoró.

Años más tarde, cuando Julio decidió atender su problema de salud causado por las adicciones, los dos personajes volvieron a encontrarse en el ámbito de los medios de comunicación. Carlos Aguilar decidió invitar a Chávez como analista de las funciones de boxeo a cargo de Azteca Deportes y, al lado de Eduardo Lamazón, lograron conformar un equipo icónico en los micrófonos.

El gusto del Gran Campeón Mexicano por la narración y análisis de las peleas fue tal que se mantuvo en el equipo de panelistas a pesar de que el personaje que lo invitó salió de la empresa para integrarse a la competencia.

