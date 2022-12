Diputada de Morena busca incrementar el sueldo de las jugadoras de la Liga MX Femenil

Rayadas de Monterrey, es uno de los clubes con mejores condiciones laborales de la liga (Foto: Twitter/LigaBBVAFemenil)

El Grupo Parlamentario de Morena mandó este jueves una iniciativa de ley para que los sueldos de las jugadoras de la Liga MX Femenil sea no menor a un 25 por ciento al que percibe un jugador de la Liga MX.

La diputada Marisol García Segura busca que esta iniciativa ayude también a mujeres deportistas profesionales de otras especialidades, por lo que busca reformar los artículos 294 y 297 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La legisladora señala en su introducción que “Mientras Lionel Messi recibe 130 millones de euros al año, Ada Hegerberg —la mejor jugadora del mundo según la FIFA— recibe 400 mil euros al año, un sueldo 325 veces menor al del argentino”.

Mientras que en México “las jugadoras tienen un salario base de 4 mil 500 pesos mensuales, cifra que se ha triplicado en un tiempo de cinco años que es lo que lleva de vida la competencia. Actualmente el promedio se encuentra en los 8 mil pesos mensuales. Sin embargo, existen clubes como Tigres, Rayados y América tienen en su institución a jugadoras con un sueldo de 100 mil pesos o más”.

(Foto: Twitter/LigaBBVAFemenil)

Ante esto, García Segura busca que en la Ley del Trabajo, en su artículo 294 BIS, se establezca lo siguiente:

Artículo 294 Bis.- El salario proporcional deberá ser fijado con base a los siguientes criterios:

I. La diferencia salarial entre hombres y mujeres que jueguen el mismo deporte, no deberá ser mayor al 25 por ciento.

II. El salario proporcional que se otorgue a una mujer que se desempeñe en un deporte profesional será independiente de los bonos que reciba un hombre por desempeñarse en el mismo deporte.

Cuánto ha crecido el salario a cinco años de crear la liga

Alicia Cervantes, goleadora de Chivas (Foto: Instagram@aliciacervantes24)

La bicampeona de goleo y jugadora de Chivas, Alicia Cervantes, denunció en marzo pasado que al inicio de la Liga MX Femenil los salarios eran de mil 500 pesos, por lo que luchaba para que hubiera un aumento para todas las jugadoras. A cinco años de la creación de esa categoría, ahora el sueldo base es de 4 mil 500 pesos.

La Liga MX Femenil se creó en el 2016 y la primera competencia se celebró en julio de 2017. En esa época los salarios base de las jugadoras era de mil quinientos pesos, “que no alcanzaban para nada”, denunció Alicia Cervantes, en un podcast con Jesús ‘Canelo’ Ángulo. Ella, en la búsqueda de un aumento y en su primera experiencia con el Atlas, rechazó la propuesta de tres mil pesos que le hizo Rafael Márquez en ese entonces.

“Rafa Márquez me marca, mira Alicia queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a aumentar a tres mil pesos. Le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando mil 500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a tres mil pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada’”, comentó Alicia Cervantes, delantera de Chivas y actual bicampeona de goleo de la Liga MX Femenil.

Tigres es el actual campeón de la liga (Foto: Twitter/LigaBBVAFemenil)

Seis años más tarde, el salario base se ha triplicado y es de cuatro mil quinientos, aunque hay equipos como América, Monterrey y Tigres que tienen en su nómina a jugadoras con un sueldo de 100 mil pesos o más.

La lucha por el aumento de salario de las jugadoras es continúa, diversas entidades gubernamentales y privadas se han acercado a las futbolistas para ayudarles a mejorar su salario.

El aumento también depende de los ingresos que tengan los equipos de la Liga MX Femenil, ya que eso ayuda a que las jugadoras puedan percibir un mejor salario, superior al de mil 500 pesos con el que empezaron.





