Así fueron los penales que ganó Croacia ante Brasil para clasificar a las semifinales del Mundial Qatar 2022

Brasil es un equipo extraño y el resultado con Corea fue mentiroso: en ataque te mata, pero en defensa sufre horrores

La Verdeamarela goleó 4-1, pero fue un equipo absolutamente anárquico. No voy a decir que Brasil es arrollador, que es una máquina. Los cuatro de adelante no vuelven, no tienen ningún tipo de compromiso. Argentina tiene por dónde lastimarlo si le toca en semifinales