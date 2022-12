Países Bajos vs Argentina EN VIVO por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

”Nunca jugamos 4-3-3 porque no tenemos extremo izquierdo”, aclaró Scaloni, que en la parte del entrenamiento que no observó la prensa también probó con línea de 3/5 en defensa, con Lisandro Martínez ingresando como central por izquierda y no jugando de entrada Di María, “el único extremo que tiene el equipo”, completó su descripción el técnico de Pujato.