Chelis criticó a Héctor Herrera por su estado físico durante el Mundial: “dónde entra tu honestidad deportiva”

El ex entrenador del Puebla, José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el Chelis, protestó en contra del canterano de los Tuzos del Pachuca, Héctor Herrera, debido a que para el analista de ESPN el futbolista no debió haber asistido al Mundial de Qatar 2022 con el combinado tricolor. Durante el programa de debate “Futbol Picante”, el ex estratega dijo que “HH” debió reconocer que no estaba en forma para participar en la justa mundialista.

Asimismo, el Chelis expresó que Héctor Herrera debió haberse visto desnudo frente a un espejo antes del inicio de la Copa del Mundo, y que con esa valoración tenía que haberse hecho a un lado de la convocatoria de Gerardo Tata Martino. Y comparó la situación del ex mediocampista del Porto con la de Carlos Vela, que juega también en la Major League Soccer (MLS) con Los Angeles Football Club, y que es uno de los mejores en la liga estadounidense.

“Mira la honestidad de Carlos Vela en la misma liga, un tipo que sí está preparado, rindiendo, siendo importante para su equipo, quedando campeón. Del otro lado está el señor Herrera que creyó que iba a llegar sobrado a esa liga y no es así, ni siquiera en lo físico está bien, que es lo mínimo que necesitas. Este señor está porque sí y ya, sin méritos”, declaró en el programa de ESPN.

En tanto, Chelis expuso que lo mostrado por Herrera con la Selección Mexicana en el Mundial dejó mucho que desear, y manifestó que al jugador de 32 años le faltó ser honesto, porque su condición física no era la óptima: “dónde entra tu honestidad deportiva y dónde entra tu honestidad como ser humano. Me hago a un lado cuando vea que no puedo cooperar. No te ves desnudo al espejo porque, si te vieras, no puedes aportar al futbol de tu Selección, a un futbol total como el visto en el Mundial, muy físico, de ida y vuelta”, expresó el Chelis.

Héctor Herrera escribió una carta para él mismo tras su participación en la Copa del Mundo

El entrenador Gerardo Martino apostó por el mediocampista nacido en Tijuana, Baja Califormia, pero el rendimiento Héctor Herrera durante el Mundial dejó mucho que desear, especialmente en el juego contra Argentina, donde la afición mexicana le reprochó su falta de compromiso, por haber dejado de marcar a Messi, quien logró marcar el primer gol del encuentro entre la Albiceleste y el Tri.

En diversos programas de ESPN México se han mostrado algunas entrevistas con los seleccionados mexicanos y con Gerardo Tata Martino; dentro de esas participaciones, Héctor Herrera escribió una carta para él mismo, previo al Mundial de Qatar 2022, donde expuso sus propósitos y objetivos en el máximo torneo a nivel de selecciones nacionales. Aunque se auto felicitó, los fanáticos lo señalan como uno de los peores jugadores del equipo.

“Muchas felicidades, Héctor, por tu trabajo y entrega. Diste lo mejor de ti y tu mejor Mundial. Eres un orgullo”, escribió “HH” en una carta que fue mostrada por el periodista José Ramón Fernández.

El mediocampista Héctor Herrera sumó su tercer Mundial con la Selección Nacional, en Brasil 2014 mostró su mejor nivel, con la dirección técnica del Piojo Herrera. En Rusia 2018 con Juan Carlos Osorio hizo un buen papel, pero en Qatar 2022 no mantuvo la calidad que había mostrado en pasadas ediciones de la Copa del Mundo.

