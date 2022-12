Anotación de Luis Chávez encabezó la lista de los goles más potentes del Mundial

Luis Chávez celebró el segundo gol de México contra Arabia Saudita (2-1) en el Estadio Lusail. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Este miércoles 7 de diciembre, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) publicó en su sitio web una lista de los 10 goles más potentes de la fase de grupos y de los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. El mediocampista de los Tuzos del Pachuca, Luis Chávez, ocupa el primer lugar del listado con el tanto que le marcó a Arabia Saudita.

Luis Chávez aceptó que México no merecía pasar a la siguiente fase de Qatar 2022: “No arriesgamos” El jugador de los Tuzos del Pachuca detalló qué fue lo que le faltó al equipo mexicano para intentar ingresar a Octavos de Final VER NOTA

El máximo organismo del balompié destacó que la anotación de Luis Chávez se efectuó a una distancia de 29.19 metros de la portería, y con una velocidad de 121.69 kilómetros por hora (Km/h). La FIFA indicó que la longitud al arco se mide “desde el lugar donde se golpea el balón hasta el centro de la portería: en línea recta, no la trayectoria de vuelo”, se lee en el sitio.

El gol de Luis Chávez ocurrió el pasado miércoles 30 de noviembre, cuando la Selección Mexicana enfrentó a su similar de Arabia Saudita, en el Estadio Lusail. El encuentro correspondió a la tercera jornada de la fase de grupos, al minuto 52 en una jugada a balón parado, el ex jugador de los Xolos de Tijuana disparó con la pierna izquierda y colocó el esférico en el ángulo derecho de la meta de Mohammed Al-Owais. El compromiso concluyó 2-1 a favor del Tri, aunque por diferencia de goles con Polonia (Grupo C), México no pudo acceder a los octavos de final.

Qatar 2022 - Arabia Saudita Vs México - Resumen Del Partido

La lista de las 10 anotaciones más potentes de la justa mundialista

El balón del Mundial de Qatar 2022 conocido como Al Rihla cuenta con tecnología conectada. Es decir, cuenta con un sensor de unidad de medición inercial (IMU): “este sensor emite información a la sala de video 500 veces por segundo, lo que permite una detección muy precisa del punto de disparo” destaca la FIFA. Dicha tecnología tiene la capacidad de registrar la distancia que la pelota recorre en el aire hasta la portería, así como la velocidad del disparo, y la cantidad del efecto del esférico. La lista de las 10 anotaciones se conformó de la siguiente forma:

Luis Chávez (Arabia Saudita vs México). Distancia a portería: 29.19 metros. Máxima velocidad (Km/h): 121.69. Ritsu Doan (Japón vs España). Distancia a portería: 21.57 metros. Máxima velocidad (Km/h): 120.04. Niclas Füllkrug (Alemania vs España). Distancia a portería: 13.39 metros. Máxima velocidad (Km/h): 118. Cristiano Ronaldo (Portugal vs Ghana). Distancia a portería: 10.76 metros. Máxima velocidad (Km/h): 117.39. Harry Kane (Senegal vs Inglaterra). Distancia a portería: 16.66 metros. Máxima velocidad (Km/h): 115.86. Marcus Rashford (Gales vs Inglaterra). Distancia a portería: 23.39 metros. Máxima velocidad (Km/h): 115.63. Gareth Bale (Gales vs Estados Unidos). Distancia a portería: 10.95 metros. Máxima velocidad (Km/h): 113.89. Kylian Mbappé (Francia vs Polonia). Distancia a portería: 18.20 metros. Máxima velocidad (Km/h): 113.74. Youssef En-Nesyri (Canadá vs Marruecos). Distancia a portería: 13.32 metros. Máxima velocidad (Km/h): 113.23. Cody Gakpo (Países Bajos vs Ecuador). Distancia a portería: 19.05 metros. Máxima velocidad (Km/h): 111.98.

Luis Chávez expresó que el Tri no mereció clasificar a octavos de final

El Escorpión Dorado entrevistó a Luis Chávez, autor de uno de los dos tantos que marcó la Selección Mexicana contra Arabia Saudita (2-1) en el Mundial de Qatar 2022. El jalisciense le reveló a Alex Montiel que el equipo mexicano no tuvo buenas actuaciones en los dos primeros partidos del certamen (contra Polonia y Argentina) y que, por lo tanto, era justo que no disputaran el cuarto partido.

FIFA investigará a México por grito homofóbico en partido contra Arabia Saudita Los fans de la selección mexicana se desesperaron en los últimos minutos del juego, por lo que apareció la frase que la Federación prohibió en los estadios VER NOTA

“Es justo, en los dos primeros partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos, contra Polonia pudimos haber ganado, al final esos dos partidos los dejamos ir y al último no nos alcanzó”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: