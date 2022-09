Héctor Herrera podría retirarse de la Selección Nacional tras Qatar 2022: “Veremos qué pasa”

Foto de archivo de Héctor Herrera celebrando tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Memorial Coliseum, Los Ángeles, California, EEUU. 3 de julio de 2021. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kelvin Kuo

La próxima Copa del Mundo será posiblemente la última aparición dentro de la cancha de varios seleccionados mexicanos que ya piensan en el retiro del Tricolor, tal y como fue el caso de Andrés Guardado quien anunció a finales de agosto su retiro de la Selección Mexicana cuando concluya el Mundial.

A los nombres que le harían segunda a Guardado sería el del exjugador del Atlético de Madrid, Héctor Miguel Herrera López, mejor conocido como Héctor Herrera, quien en una reciente entrevista para TUDN confesó que ya está estudiando opciones a futuro sobre si seguir o no vistiendo la casaca Tricolor al concluir la participación de México en Qatar 2022.

“Ojalá que personalmente me vaya bien y colectivamente mejor porque así nos va bien a todos. Después del Mundial ya veremos si seguiremos o no, yo encantado de seguir en la selección, voy a dar todo de mí en la selección hasta que yo vea que puedo seguir aportando y siendo importante, y si no lo soy pues a lo mejor de atrás poder ayudar de otra manera. Ya veremos qué pasa”, dijo.

Jul 10, 2021; Arlington, Texas, USA; Mexico midfielder Hector Herrera (16) waves at the crowd to stop chanting discriminatory words during the second half of a CONCACAF Gold Cup group stage soccer match against the Trinidad and Tobago at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

El centro campista que milita en el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) comentó que con 32 años se siente plenamente maduro, lo cual le da confianza de cara al debut del Tricolor en Qatar 2022: “Lo principal es poder llegar de la mejor manera al Mundial y poder hacer un gran Mundial, me ilusiona mucho, me veo y siento bien, es una madurez más importante dentro de mi carrera y eso como jugador te da esa confianza en ti mismo, es importante”, resaltó.

Más adelante el futbolista canterano de los Tuzos del Pachuca no pudo ocultar su nerviosísimo a menos de 60 días de Qatar 2022, pues se encuentra recuperándose de una lesión que no le ha permitido estar con The Orange Crush, razón que causa miedo en el referente mexicano, pues podría ser uno de los descartados de la lista de 26 de Gerardo Martino.

“La verdad que sí te da un poco de nervios y te preocupa porque están pasando muchas lesiones porque se está compitiendo muchísimo, hay muchos partidos, mucho desgaste, pero es el futbol y es lo que hay. Hay que adaptarse y cuidarse para poder llegar lo mejor posible. La verdad que sí entran los nervios porque el Mundial está a la vuelta de la esquina”, remató.

Soccer Football - World Cup - Group F - Mexico vs Sweden - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 27, 2018 Mexico's Hector Herrera celebrates after the match REUTERS/Jason Cairnduff

Con su participación en Qatar 2022, el también conocido como HH se sumaría a una lista selecta de seleccionados mexicanos con más de 2 participaciones en Copas del Mundo. El nacido en Rosarito, Baja California se uniría a Javier “Chicharito” Hernández y a Claudio Suárez como uno de los futbolistas mexicanos con 3 ediciones en su currículum (2014 y 2018).

La lista de jugadores con más ediciones en mundiales es liderada por Rafael Márquez y Antonio ‘Tota’ Carbaja con 5 participaciones, pero sus compañeros de Selección Nacional, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa podrían sumarse a esta selecto repertorio en caso de contar con Gerardo Martino en la lista de 26 jugadores para Qatar 2022.

Trayectoria de Héctor Herrera con la Selección Nacional

El sueño de Héctor Herrera de convertirse en futbolista profesional se cumplió en julio de 2011 cuando debutó en primera división con los Tuzos del Pachuca en u partido contra Santos Laguna, rápidamente el también conocido como el Zorro se convirtió en material de exportación del fútbol mexicano.

Jul 3, 2021; Los Angeles, CA, USA; Mexico midfielder Hector Herrera (16) celebrates after scoring a goal during the first half against Nigeria at the Los Angeles Memorial Coliseum. Mandatory Credit: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports

Antes del salto al viejo continente, uno de los grandes logros de HH, como también es conocido, fue la Medalla de Oro conseguida con la Selección Nacional Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, venciendo en la gran final a Brasil. Héctor fue uno de los pilares de aquel equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

Al logro anterior hay que sumarle sus buenas participaciones en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde se convirtió en referente del cuadro Tricolor, motivo que lo llevo a emigrar a Europa a las filas del Porto (donde se convirtió en capitán) y posteriormente al Atlético de Madrid.

SEGUIR LEYENDO: