Héctor Herrera despotricó contra los aficionados que los han señalado en el proceso de Qatar 2022: “Se suben al barco”

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team midfielder Hector Herrera during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Tan solo dos meses separan a la Selección Mexicana de debutar en la Copa Mundial de Qatar 2022 y la afición mexicana aún tiene dudas del trabajo que ha realizado Gerardo Tata Martino, pues en reiteradas ocasiones el público ha mostrado su inconformidad con la gestión del argentino, incluso han llegado a pedir su despido.

Este hecho ha resonado al interior de la Selección Nacional, dando un fuerte llamado de atención a los ávidos fanáticos del Tricolor, sin embargo, para algunos jugadores estos señalamientos durante el proceso Eliminatorio rumbo a Qatar 2022 se disipan a la hora de encarar la Copa del Mundo.

Por ello uno de los referentes tricolores arremetió contra esta “doble moral”, fue durante la concentración de la Selección Mexicana en Los Ángeles donde Héctor Herrera minimizó las críticas de los aficionados, ya que, aseguró, les terminarán apoyando en el Mundial Qatar 2022.

Herrera aceptó que prefería enfocarse en su fichaje con el Atlético antes que jugar para el "Tri" en la Copa Oro (Foto: Atlético de Madrid)

“Nunca voy a callar bocas, uno trabaja para sí mismo, para la gente que está con nosotros. Hay miles de aficionados que están al cien, los que no estén, su opinión cuenta, pero en el Mundial cambian y se suben al barco”, resaltó el centrocampista mexicano que milita en la Major Lague Soccer (MLS).

Inmediatamente, el mediocampista de 32 años que jugó en el Atlético de Madrid no perdió la oportunidad en hacer un llamado a la unidad de cara a Qatar 2022: “(Pido) Que disfruten el Mundial, que apoyen a la Selección al cien, son una parte importante para la Selección, el aliento que siempre nos dan es gasolina para nosotros, contamos con ellos, son los mejores cuando lo quieren ser”, añadió.

Uno de los más asediados durante la gira por Estados Unidos del Tri de cara a los últimos duelos amistosos previo al arranque de la Copa del Mundo, es sin duda alguno Héctor Herrera, pues la participación del mediocentro del Houston Dynamo en Qatar 2022 es todavía una incógnita debido a una lesión que lo ha alejado de las canchas los últimos meses.

Foto de archivo de Héctor Herrera celebrando tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Memorial Coliseum, Los Ángeles, California, EEUU. 3 de julio de 2021. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Kelvin Kuo

Esta situación ha hecho replantear su futuro dentro de la Selección Nacional, por ello, el también conocido como el Zorro dejo en claro que esta Copa del Mundo podría ser la última defendiendo los colores del Tricolor. Fue en una reciente entrevista para TUDN donde Herrera confesó que ya está estudiando opciones a futuro sobre si seguir o no vistiendo la casaca Tricolor al concluir la participación de México en Qatar 2022.

“Ojalá que personalmente me vaya bien y colectivamente mejor porque así nos va bien a todos. Después del Mundial ya veremos si seguiremos o no, yo encantado de seguir en la selección, voy a dar todo de mí en la selección hasta que yo vea que puedo seguir aportando y siendo importante, y si no lo soy, pues a lo mejor de atrás poder ayudar de otra manera. Ya veremos qué pasa”, dijo

May 29, 2021; Arlington, Texas, USA; Mexico defender Irving Lozano (22) and midfielder Hector Herrera (16) celebrate Lozano scoring his second goal against Iceland during a friendly match at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports

Bajo esta situación, el futbolista canterano de los Tuzos del Pachuca no pudo ocultar su nerviosísimo a menos de 60 días de Qatar 2022, pues se encuentra recuperándose de una lesión que no le ha permitido estar con The Orange Crush, razón que causa miedo en el referente mexicano, pues podría ser uno de los descartados de la lista de 26 de Gerardo Martino.

“La verdad que sí te da un poco de nervios y te preocupa porque están pasando muchas lesiones porque se está compitiendo muchísimo, hay muchos partidos, mucho desgaste, pero es el futbol y es lo que hay. Hay que adaptarse y cuidarse para poder llegar lo mejor posible. La verdad que sí entran los nervios porque el Mundial está a la vuelta de la esquina”, remató.

