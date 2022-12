La inesperada aparición de un gato en la conferencia de prensa de Brasil que generó un momento incómodo con un asistente de Tite

Un gato apareció en la conferencia de prensa de Brasil

El Mundial Qatar 2022 entró en los primeros días de pausa luego de 17 jornadas a puro fútbol con los cuartos de final ya definidos y con fecha de inicio para el viernes. Los focos en Doha estuvieron concentrados en las conferencias de prensa, con Brasil como el principal apuntado al tener a Tite y Vinicius Junior como los designados para dialogar. Todo transcurrió con normalidad hasta que el extremo del Real Madrid se acomodó para responder las preguntas de los presentes con la particularidad de que apareció un gato sentado a su lado.

El jefe de prensa de la Verdeamarelha acarició por unos segundos al felino hasta que decidió bajarlo de su ubicación: lo tomó del cuero y lo dejó caer a pocos metros de altura. Ante el asombro de los periodistas y algunos cuestionamientos, el empleado tuvo que explicar que su método para correr al animal no tenía nada de malo y no hizo correr riesgo su integridad física. Vini no pudo aguantar, cruzó miradas con su acompañante y se rió durante varios segundos por la inesperada situación que acababa de vivir.

En Doha se ven pocos perros y son los felinos los que predominan en las zonas urbanas. Uno de los futbolistas que más sufrió el tema por su temor a dichos animales fue Ousmane Dembélé de Francia y su compañero Randal Kolo Muani reveló la complicada estadía del Mosquito en Qatar: “Ousmane tiene miedo de los gatos. Hay gatos que se pasean por ahí y a él le dan miedo. Esto hace reír a todo el equipo”.

Ya concentrado en el duelo de cuartos de final frente a Croacia, Vinicius tomó la palabra y se refirió a su festejo en el gol frente a Corea del Sur, que fue catalogado como “excesivo” por la prensa internacional. “El gol es el momento más importante del fútbol, en el Mundial nos ponemos muy contentos los jugadores y todo un país. Todavía nos quedan muchas celebraciones por hacer, ojalá podamos seguir haciendo muchos bailes y jugando bien para llegar a la final con este ritmo. A la gente le gusta quejarse cuando ve feliz a alguien... Y los brasileños siempre estamos muy contentos”, comentó al respecto.

El gato, testigo de la conferencia de Vinicius junior (AFP)

Para cerrar se detuvo a elogiar a su compañero del Real Madrid y rival en la llave, Luka Modric. “Siempre es muy difícil jugar contra jugadores con tanta calidad, y Modric siempre me ha enseñado mucho, lo sigue haciendo a diario para que siga evolucionando. Es un ejemplo, alguien de 37 años jugando a ese nivel es algo raro. Futbolistas como él, Cristiano, Thiago Silva, tienen una edad que ya no es normal para rendir así y que lo están volviendo normal. Estoy feliz de jugar contra él y que gane el mejor”, concluyó Vini.

Brasil será el encargado de abrir los cuartos de final frente a Croacia el viernes 9 de noviembre en el Education City Stadium. En el segundo turno del mismo día, Argentina hará lo propio contra Países Bajos para conformar lo que será la primera semifinal. El sábado saldrán a la cancha Francia ante Inglaterra y Marruecos, la gran sorpresa, chocará con Portugal.

