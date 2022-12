Nueva polémica en Portugal: Cristiano Ronaldo no entrenó con los suplentes tras la goleada ante Suiza

Cristiano Ronaldo no integró el 11 titular de Portugal (Reuters)

Pese a que Portugal clasificó a cuartos de final con una espectacular goleada por 6-1 ante Suiza, las polémicas estuvieron a la órden del día. Cristiano Ronaldo, que durante 73 minutos vio el partido desde afuera de la cancha “decidió” no entrenarse con los compañeros con los que compartió el banco.

Estallaron los memes por la presencia de Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes de Portugal en la goleada sobre Suiza CR7 ingresó a falta de quince minutos, cuando su selección ganaba 5-1 y tenía prácticamente asegurada la clasificación a los cuartos del Mundial de Qatar 2022. Así reaccionaron en las redes VER NOTA

Según informaron medios europeos como Marca y La Vanguardia, el capitán de la selección lusa, que formó parte de los suplentes, se quedó en el gimnasio con los titulares que disputaron los octavos de final haciendo un trabajo regenerativo.

El entrenador Fernando Santos programó una sesión de entrenamiento en el Centro Al-Shahaniya dividida en dos grupos: Por un lado, uno con los titulares en la victoria frente a los suizos y por el otro los que fueron suplentes (incluso los que entraron y disputaron algunos minutos como Rafael Leao, Ricardo Horta y Rúben Neves, entre otros)

Ronaldo saltó al campo en el minuto 73 de partido (Reuters)

“Los jugadores suplentes se ejercitaron y realizaron un entrenamiento normal pero entre ellos no estaba Cristiano Ronaldo y ha decidido no saltar al terreno de juego. Cristiano Ronaldo decidió quedarse en el gimnasio con el resto de los jugadores titulares aunque debería estar en el campo con el resto de los suplentes”, afirmó Marca, mientras que La Vanguardia aseguró que, “el atacante luso se niega a recibir cualquier trato que no sea diferencial”.

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, realizó una publicación explosiva La modelo argentina expresó su descontento por el hecho de que su esposo no haya sido titular en el partido de octavos de final donde Portugal se impuso a Suiza VER NOTA

Al mismo tiempo, el medio deportivo portugués A Bola remarcó que jugadores como Cancelo o Vithina, que regularmente suelen ser titulares, sí se entrenaron con el grupo de futbolistas que integró el banco de suplentes a diferencia de CR7, quien tampoco sufrió ninguna molestia física que le impidiera realizar esos trabajos.

Cristiano Ronaldo entró a los 74 minutos por Joao Felix en un partido que estaba totalmente sentenciado con un 5-1 en el marcador. Pese a que solo disputó el último cuarto de juego, el luso pudo haber sumado un tanto en su cuenta goleadora si no hubiera caído en un fuera de juego previo.

Nueva interna en Portugal por un gesto de Cristiano Ronaldo que generó un inesperado enfrentamiento con Fernando Santos El capitán y emblema de los lusos se quejó por ser cambiado durante el encuentro ante Corea del Sur y el DT reaccionó con una potente declaración VER NOTA

Cabe destacar que tras el silbatazo final del árbitro César Ramos, el portugués no se quedó a celebrar el pase a cuartos con sus compañeros sobre el césped sino que se marchó rápidamente y en solitario hacia los vestuarios.

Portugal clasificó a cuartos de final (Reuters)

En la conferencia de prensa posterior al triunfo, el seleccionador de Portugal Fernando Santos fue consultado por la decisión de reemplazar a su capitán por Gonçalo Ramos, autor de tres de los seis tantos de su equipo.

“Fue por características del juego, son jugadores diferentes. También entró Dalot, salió Cancelo... Tiene que ver con lo que yo pensaba de la dinámica del juego. ¿Problema? Ya respondí a esa pregunta. No hay problema, somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán”, sentenció.

Portugal se enfrentará en cuartos de final a Marruecos el próximo sábado y habrá que ver qué decisión tomará el seleccionador con respecto a la presencia de Ronaldo en el once inicial.

En la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, lusos y marroquíes se vieron las caras y en ese duelo los europeos se llevaron la victoria por 1-0 con un gol de CR7.





Seguir leyendo