Sumó millones de seguidores y recibió propuestas de casamiento: quién es el futbolista que despierta pasión en el Mundial

El surcoreano volverá a ver acción el próximo lunes frente a Brasil (Reuters)

Al igual que Japón, la clasificación de Corea del Sur a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 fue toda una sorpresa en un grupo en el que Uruguay acabó tercero y Portugal como el líder de la zona.

Tras empatar contra los sudamericanos y caer ante Ghana, los asiáticos se impusieron a la selección lusa en una fase de grupos en la que el delantero Cho Gue Sung se robó todas las miradas no solo por sus goles, sino también por su belleza.

En 15 días desde que comenzó a rodar la pelota en Qatar, el joven futbolista de 24 años pasó de tener 20 mil seguidores a 2.2 millones en su cuenta de Instagram y, como si fuera poco, cientos de propuestas de casamiento.

Cho Gue-sung

“Su teléfono estuvo sonando toda la noche. No lo dejaba dormir. Intentaba concentrarse en el fútbol”, aseguró un periodista coreano en diálogo con el medio Daily Mail sobre el grado de popularidad que alcanzó el jugador durante su paso por el Mundial.

El oriundo de la ciudad de Ansan (Gyeonggi), tuvo una destacada actuación en la derrota de su país frente a Ghana por 3-2 en la que marcó los dos goles. Posteriormente, en el último duelo de la primera fase frente a Portugal, protagonizó un tenso cruce con Cristiano Ronaldo al exigirle que se vaya rápido del campo tras ser sustituído.

“Lo que pasó fue que antes de mi sustitución, el jugador de Corea del Sur me dijo que me fuera rápido. Le dije que se callara porque no tiene esa autoridad”, confirmó CR7 sobre ese episodio y el técnico de la selección lusa agregó: “El jugador de Corea lo estaba insultando diciéndole que se fuera. No fue agresivo, solo fue verbalmente agresivo, le estaba hablando en inglés”.

Según la prensa local, el futbolista debió apagar su teléfono para poder dormir (Reuters)

Tras esos dos episodios, su nombre comenzó a acaparar las primeras planas de los medios locales y algunos de ellos indicaron que llegó a recibir cientos de mensajes personales en sus redes sociales con propuestas de matrimonio.

Al mismo tiempo, también empezaron a surgir versiones sobre una posible relación amorosa con la surcoreana Jim Min Joo, la cual fue inmediatamente desmentida por la agencia de la modelo: “No sabemos mucho. Actualmente no conocemos los detalles. Debido a que es un asunto personal, no podemos dar una respuesta”. Cabe mencionar que entre los más de 2 millones de seguidores nuevos se encuentra la mujer en cuestión.

Cho Gue-sung comenzó su carrera futbolística jugando para la Universidad de Gwangju hasta que fichó por el Anyang de la segunda división de Corea del Sur. Su buen rendimiento le permitió llegar al Jeonbuk (de la Primera División), pero tuvo que ser cedido al Gimcheon Sagmu mientras cumplía el servicio militar obligatorio.

Gue Sung Cho convirtió dos goles frente a Ghana (AFP)

Tras completar el servicio militar el año pasado, volvió al Jeonbuk y se impuso como el máximo goleador de la liga. En paralelo, el entrenador portugués Paulo Bento vio su potencial y lo llamó para disputar la clasificación a la cita mundial en 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

Tras convertir los dos goles ante Ghana, y ayudar a que su selección pase a octavos de final, ahora Cho Gue-sung se prepara para disputar los octavos de final frente a Brasil el próximo lunes 5 de diciembre en el Estadio 974.





