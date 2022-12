La nueva burla del periodista mexicano tras la victoria de Argentina frente Australia: “Maravilloso hat-trick de Messi”

La Selección Argentina clasificó a los cuartos de final después de vencer a Australia por 2-1 en un partido que tuvo controlado casi en su totalidad, pese a que en el resultado no se viera reflejado por los goles.

El conjunto de Lionel Scaloni volvió a festejar y los fanáticos presentes en las tribunas del Ahmad bin Ali Stadium también, salvo uno, que asistió al recinto para ver el encuentro y burlarse nuevamente del capitán Albiceleste Lionel Messi.

El nombre del periodista mexicano Álvaro Morales se volvió viral en las redes sociales después del triunfo frente a Polonia, y la eliminación de su selección en fase de grupos, por un video en el que se reía del penal errado por La Pulga.

“Maravilloso hat-trick de Messi contra Australia”, ironizó el comentarista de la cadena ESPN a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Esta goleada histórica y tranquila, se recordará por siempre. Jajajajqjqjq”, sentenció Morales, haciendo alusión al último tramo del partido en el que la Albiceleste desperdició dos jugadas claves y estuvo cerca de sufrir el empate si no hubiese sido por la atajada de Emiliano Dibu Martínez.

Las respuestas no tardaron en llegar y su posteo, en el que incluyó una foto suya rodeado de argentinos y haciendo gestos, alcanzó más de cinco mil comentarios. “Seguí yendo a los partidos así Messi sigue metiendo goles”, le contestó un fanático.

“Que triste debe ser estar en Qatar viendo partidos de otras selecciones porque la tuya se fue en primera, a seguir viendo todo por la tele!”, ironizó otro usuario, mientras que un tercero le recomendó: “Revende las entradas y salvate unos pesos”.

Un periodista mexicano se burló de Messi

*Morales se burló de Messi en el duelo contra Polonia

No es la primera vez que Álvaro Morales se burla del equipo de Lionel Scaloni y de Messi en particular. Durante el partido con Polonia, el periodista mexicano, que se encontraba viendo a su selección contra Arabia Saudita desde el Lusail, subió un video en el que se reía del penal errado del astro rosarino.

“Lo falló Messisito”, comentaba mientras se reía. Los dos enfrentamientos iban a irse al descanso con el 0-0 en el marcador. Sin embargo, al comienzo del segundo tiempo la Albiceleste logró ponerse en ventaja con un gol de Alexis Mac Allister y posteriormente cerrar el duelo con un tanto de Julián Álvarez. Del otro lado, la victoria de México por 2-1 no sirvió para que el Tri pudiera pasar a octavos.

“Quiero decirles a todos mis haters albicelestes que la verdad… no los leo (se ríe), pero gracias por escribir. Los contabilizo con mi equipo de trabajo, me informan que son de ahí. Gracias, todo suma, escriban lo que quieran, no los leo de cualquier manera”, advirtió después de publicar aquel video.





