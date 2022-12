El gesto de Luis Suárez al ver a sus hijos desconsolados por la eliminación de Uruguay

Luis Suárez se despidió del Mundial de Qatar (Reuters)

Después de 20 años, la Selección de Uruguay se despidió de un Mundial en la primera ronda. Tras lo sucedido en Corea Japón 2002, ahora los dirigidos por Diego Alonso no pudieron pasar la fase de Grupos en la que habían quedado emparejados junto a Portugal, Corea del Sur y Ghana.

Pese al triunfo que consiguieron en el último duelo por 2-0, el conjunto charrúa quedó tercero en su zona y la tristeza invadió el Al Janoub Stadium.

Horas después de lo que se vivió en la ciudad de Al Wakrah, fue el propio Luis Suárez el que compartió una storie en su cuenta de Instagram de uno de los momentos más emotivos que vivió aquella jornada.

“Ver a tus hijos así no tiene consuelo. Pero que ellos te digan que se sienten orgullosos vale más que cualquier cosa. LOS AMO y gracias por estar siempre”, escribió el delantero junto a dos desgarradoras imágenes.

En las fotos que compartió a través de su cuenta de Instagram se pudo ver el emotivo encuentro con sus hijos Delfina y Benjamín, quienes estaban empapados en llanto tras el silbatazo final que decretó la eliminación de la selección uruguaya de la Copa del Mundo.

Después de que el árbitro marcó el final, El Pistolero apuntó contra la FIFA por este tema: “Depués del partido quise darle un abrazo a mis hijos y a mi mujer y vino gente de la FIFA a decirme que no podía bajar a mis hijos cuando el otro día vi a un jugador de Francia con los hijos en el banco de suplentes”, afirmó en una entrevista con Telemundo.

“Entonces te preguntas ¿Por qué siempre contra Uruguay? Parece que Uruguay tiene que tener otro poderío a nivel mediático para tener acceso a que mis hijos puedan bajar un segundito a saludarme”, continuó.

Luis Suárez habla de sus hijos tras la eliminación

Finalmente, el ex delantero del Barcelona no pudo contener las lágrimas cuando en esa misma conversación habló de su hijo más pequeño (Lautaro): “Jugar mi cuarto Mundial y ver que mi hijo de cuatro años no me vio ganar un partido en un Mundial… hoy me vio ganar, pero se va con la imagen de tristeza y creo que eso para un padre, para un jugador, es difícil”.

El Pistolero, quien llegó al Mundial luego de un paso por su querido Nacional de Montevideo, no marcó goles y fue amonestado luego de reiteradas protestas al juez. El triunfo ante Ghana con el doblete de Giorgian De Arrascaeta terminó siendo insuficiente para Uruguay, ya que a pesar de igualar en puntos y diferencia de goles con Corea del Sur (derrotó 2-1 a Portugal) cayó en el desempate con los asiáticos.





