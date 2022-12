Kun Agüero contó detalles desconocidos de la intimidad de la Selección: el jugador más enojón, quién hizo “soltar” a Messi y el menú tras cada victoria

Agüero sobre las cenas post partido de la selección argentina

Aunque ya no está dentro de la selección argentina, Sergio Agüero se sigue sintiendo parte de la delegación y en su memoria quedaron grandes recuerdos de cuando le tocaba defender los colores nacionales. El ex futbolista se encuentra en Doha para seguir de cerca el camino de la Albiceleste en el Mundial Qatar 2022 y, luego del pase a los cuartos de final al derrotar a Australia por 2-1, rememoró algunos instantes de sus últimas convocatorias.

Besos apasionados, festejo de cumpleaños y asado: el álbum de la visita de los familiares a los jugadores de la Selección en el Mundial Qatar 2022 Todas las imágenes del cálido momento que disfrutaron los protagonistas en la concentración antes del choque frente a Australia por los octavos de final VER NOTA

La primera intimidad que contó el Kun fue que puso un apodo que no gustó en uno de los integrandes de la delegación. “Yo a veces me confundía en el reducido y le decía Colo. Él no me dijo nada a mí pero después le dijo a otro compañero que no le gustaba que le digamos Colo. ¿Qué querés que le diga Mac Allister? Es re largo Mac Allister. Era para achicar un poco, además es un poquito colorado. Quería que le digamos Ale o Mac Allister pero yo dije ya fue, le digo Colo”, reveló en charla con ESPN.

Por otro lado, detalló quién es el objeto de burlas por sus reacciones y agregó detalles de varios de los referentes: “Nos cargoseamos todos pero al que siempre hacemos calentar mucho es Fideo, no le gusta. Lo hacés calentar y en seguida arranca, se calienta mal. Es muy calentón. No le gustan los chistes. Le digo: ‘Dale, vení para acá Orejón’ y él me dice ‘y vos qué, enano’. Nos jodemos, se calienta mal. Después también está Paredes, Leo ya también se pone en chistoso. Otamendi es tranquilo pero te tira bocaditos. De vez en cuando es como que te tira un chistesito tranqui y se ríe él solo”.

Agüero dio detalles de la convivencia dentro de la selección

Además, contó que uno de los de la nueva camada fue fundamental para cambiar la personalidad de Messi puertas para dentro. “Cuando estaba yo era el que rompía siempre los huevos. Leo se ríe pero también arrancó a joder al staff. Él principio, cuando arrancamos, respetábamos mucho y después ya nos empezamos a soltar. Imaginate con los chicos nuevos que vinieron es otra cosa. Es todo el tiempo chiste, chiste, chiste. De Paul es bastante chistoso, le meto un bife. Leo era muy tranquilo hasta que vino Rodri, comenzó a romper un poquito las pelotas y ahí se comenzó a soltar. A De Paul lo jodemos mucho que es el papá Scaloni”, añadió Agüero.

El fuerte audio que le envió Canelo Álvarez por Messi y la “mufa” a Brasil con Ruggeri como cómplice: las ocurrencias del Kun Agüero Tras la victoria de Argentina ante Polonia, el ex delantero reveló cómo fue el cruce por privado que tuvo con el boxeador mexicano. Además, catalogó a la Verdeamarelha como candidata a ganar el Mundial VER NOTA

También recordó el rol que cumplía Javier Mascherano cuando era parte de las concentraciones. “Era el organizador de truco. No jugaba al truco, él organizaba. Decía a las nueve hay que jugar y a las 9:10 decía que el que no se presentaba se quedaba afuera. Era el que ponía las reglas. A las once, se aburría y se iba a dormir”, comentó sobre el Jefecito.

Para cerrar, explicó cuál era la comida de la Selección cuando terminaban los encuentros. “Después del partido hay milanesa napolitana con papas fritas. Es motivación. Igual algunos comen, otros comen lo que venga. Es el permitido, nosotros le decimos. En Inglaterra comíamos pizza o fideos con salsa. Se puede tomar vino, cerveza”, concluyó.

La respuesta del Kun Agüero a Canelo Álvarez luego de su amenaza a Messi: “Seguramente no sabés de fútbol” El ex delantero de la selección argentina salió a defender a su amigo en las redes sociales ante las publicaciones del boxeador mexicano por una supuesta falta de respeto de Lionel con el país norteamericano VER NOTA

Otras frases del Kun Agüero:

Seguir leyendo: