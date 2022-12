El video de Dibu Martínez hablando sobre Messi en perfecto inglés que se hizo viral tras su gran actuación ante Australia

El video de Dibu Martínez hablando con acento británico sobre Messi que se hizo viral

Uno de los grandes protagonistas del pase de Argentina a los cuartos de final fue Emiliano Martínez. El Dibu detuvo el remate de Garang Kuol en el minuto 97 de partido y mantuvo la mínima diferencia sobre Australia en el Mundial Qatar 2022. Nicolás Otamendi y Enzo Fernández se tiraron sobre el arquero del Aston Villa que finalmente logró una atajada trascendental en el máximo evento del fútbol, algo que soñó desde pequeño y que quedará en su memoria como un hermoso recuerdo.

El oriundo de Mar del Plata desandó un largo camino para ser tenido en cuenta por la Albiceleste y tuvo un papel importante durante la Copa América 2021 que coronó por primera vez a Lionel Messi de un torneo mayor con la Selección. Poco tiempo después de la hazaña en el estadio Maracaná, Martínez charló con el canal oficial del Aston Villa, su club de la Premier League, y dejó sentencias que tomaron nueva trascendencia en plena disputa de la Copa del Mundo. “Lo de Messi fue increíble. Nos ayudó a ganar esa copa, nunca vi a alguien jugar tan bien en mi vida. Fue difícil, la cancha estaba seca, hacía calor, llegamos cansados a la semi y final. Pero pudimos lograrlo y en Brasil”, explicó hace un año.

Las redes sociales recordaron la corta entrevista después del enfrentamiento con Australia por el inglés perfecto que el Dibu presentó frente a la cámara. “¿Cómo se sintió cuando Lio Messi te dice fenómeno y uno de los mejores arqueros del mundo?”, consultó el periodista presente. A lo que Emiliano respondió emocionado: “Me puse a temblar cuando escuché eso. Después de la final, recibió el premio por ser el mejor jugador y el goleador. Yo recibí el guante dorado y me preguntó: ‘¿Dibu podemos sacarnos una foto con los trofeos?’. Y yo estaba ‘¿me estás pidiendo a mí una foto?’. Sí, por supuesto. Es una persona tan querible, humilde y ganadora. En Argentina la mentalidad ganadora es una locura, tenemos un gran grupo”.

Emiliano recibió el premio al mejor arquero de la Copa América 2021 (Foto: Reuters)

Volviendo al presente, a la hora de charlar de la jugada que pudo haber enviado el partido de octavos de final al tiempo extra, el ex Independiente relató que buscó “no darle ángulo de tiro” a Kuol. “Por suerte salí rápido, me pude hacer grande, dejé el brazo firme y gracias a Dios me pegó. Trato de hacer lo mejor que puedo, es mi primer Mundial”, agregó sobre la gran salvada.

Con respecto a lo que se viene en la Copa del Mundo y la ilusión que tiene el arquero campeón de América con la camiseta de la Selección, remató: “Tengo alegría y ganas de llorar. Voy a seguir trabajando y esforzándome esta semana, porque quiero hacer historia con esta camiseta. Queremos estar en la historia, vamos partido a partido. Ahora se viene Países Bajos, una selección con mucha calidad técnica, pero nosotros también la tenemos”.

