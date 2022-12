Nicolás Otamendi reveló qué le dijo a Dibu Martínez cuando lo abrazó tras la atajada salvadora contra Australia

El abrazo entre Nicolás Otamendi y Dibu Martínez tras la gran atajada del arquero (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La definición del partido entre Argentina y Australia fue dramática. A pesar que el equipo de Lionel Scaloni había sacado dos goles de ventaja, el descuento de los oceánicos tras el tiro de Goodwin que se desvió en Enzo Fernández le puso suspenso a los minutos finales. Así fue como, primero gracias a un cruce de Lisandro Martínez, y luego a un atajadón de Dibu Martínez, el combinado nacional se quedó con la victoria y el pase a cuartos de final.

La acción del arquero del Aston Villa contra Garang Kuol fue decisiva. El joven delantero, que entró en el complemento para generar peligro, estuvo a un paso de convertirse en el héroe de los Socceroos, pero quien se terminó llevando los flashes fue el portero argentino con una tapada que quedará en la memoria de todos los hinchas.

“Busqué no darle ángulo de tiro y por suerte salí rápido. Pensé en hacerme grande, dejé el brazo firme y gracias a Dios me pegó”, contó Martínez en diálogo con la prensa tras el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Pero más allá de la jugada, se dio una imagen particular una vez que Dibu se quedó con la pelota.

Acto seguido, Nicolás Otamendi se abalanzó sobre el cuerpo del arquero y lo abrazó en el césped del estadio Ahmed bin Ali a modo de celebración luego de la atajada que valió una victoria. Minutos más tarde, el marcador central dio detalles de qué le dijo a Dibu mientras estaba tirado en el campo de juego.

“Me tiré al piso, porque estaba todo acalambrado, estaba muerto y le dije ‘Dibu te quiero mucho, sos un crack, la pelota que sacaste es impresionante’”, expresó el ex jugador de Vélez Sarsfield.

Otamendi, protagonista del gol de Messi en el triunfo de la selección argentina ante Australia (REUTERS/Carl Recine)

Además, el defensor no ahorró elogios al momento de referirse al gran partido de Messi contra los australianos. “Leo se cansa de romper récords. Es el mejor jugador de la historia para mí. Se disfruta, está disfrutando él y nosotros como compañeros tenemos que alimentarlo todo el tiempo. Todos tenemos que disfrutar de estar acá, de esta camiseta. Estamos felices”, agregó el número 19 de la selección argentina.

Por otra parte, Otamendi aprovechó la charla con TyC Sports para pedir que la FIFA le sume una asistencia en su estadística después de protagonizar la jugada del primer gol que terminó con la definición del astro rosarino como si fuera un pase al fondo de la red.

“Contamela, no me la saqués. Fue asistencia, asistencia. La verdad que Leo está pasando por un buen momento, todos felices, estamos trabajando para el sueño de todos los argentinos y nuestro. Tenemos que seguir de esta manera, haciendo las cosas bien y pasito a pasito”, concluyó.

