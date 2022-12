Guillermo Cantú reveló por qué el Tata Martino fue elegido como estratega del Tri

El 7 de enero de 2019, Gerardo Martino fue presentado como estratega del Tri. Yon de Luisa y Guillermo Cantú fueron los encargados de elegirlo. (REUTERS/Daniel Becerril)

Con la salida de Gerardo Martino del banquillo de la Selección Mexicana de Fútbol, después de la eliminación de la escuadra tricolor en el Mundial de Qatar 2022, se ha dado a conocer la razón por la que el ex director técnico del Barcelona (en la temporada 2013-2014) fue elegido para dirigir a México. El ex director de selecciones nacionales, Guillermo Cantú, indicó el porqué se tomó la decisión de que el Tata comandara al equipo mexicano en el proceso mundialista rumbo a Qatar 2022.

A través de una entrevista para TUDN, el ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) expresó que uno de los motivos por los que Gerardo Martino fue la mejor opción para ser estratega del Tri, se debió al esquema ofensivo que él trabajaba, lo que en ese momento era necesario para encarar las eliminatorias.

“En mi opinión, en México para calificar a un Mundial necesitas un técnico que le guste y sepa atacar, por eso el señor (Martino) estuvo, yo no lo elegí, pero lo hubiera llevado”, declaró.

Gerardo Martino durante el partido entre Arabai Sauidta y México, disputado en el Estadio Lusail. (REUTERS/Alberto Lingria)

Aunque uno de los reclamos constantes de la afición mexicana siempre fue la labor ofensiva del Tri, que en la era del Tata Martino fue un problema por la falta de anotaciones. Lo que también se reflejó en la Copa del Mundo, ya que México sólo anotó dos goles en sus tres encuentros disputados de fase de grupos.

Asimismo, la parte ofensiva también fue determinante para que el Tri pudiera clasificar, debido a que la diferencia de goles con Polonia sólo fue de un gol, y de haber marcado más tantos, la historia de la Selección Mexicana en Qatar 2022 hubiera sido diferente.

Guillermo Cantú señaló que a Louis van Gaal le gustaría ser director técnico de México

El ex directivo de la FMF también reveló en el programa de “Los Maestros” de TUDN que el actual entrenador de Países Bajos, Louis van Gaal, pudo haber sido estratega del combinado tricolor. En una conversación entre Cantú y van Gaal, el ex jugador mexicano le preguntó al director técnico que si le interesaba dirigir al Tri, y el ex timonel del Manchester United le respondió de manera afirmativa.

“He tenido la fortuna de platicar con gente top, uno de ellos van Gaal. Le pregunté que cuánto tiempo necesitaba para implementar su estilo de juego. Me dijo ‘cuatro semanas’, le contesté, ‘¿pero cómo?’”, platicó en el programa Guillermo Cantú.

“Cuando llegas al Barcelona, al Real Madrid, si no implantas tu estilo en cuatro semanas, estás fuera. Si no lo logras hacer en la pretemporada, adiós, estás firmando tu renuncia, te vas. Entonces, no me da miedo, sí me dan ganas de ir a México, puede ser una posibilidad, necesito algunas cosas’”, le contestó van Gaal al ex directivo.

Para Jaime Lozano el fracaso de México en el Mundial de Qatar no fue por culpa del Tata Martino

En el programa “La Jugada”, de TUDN, el ex director técnico de México en los Juegos Olímpicos negó que el Tata Martino sea el único responsable del fracaso del Tri en la Copa del Mundo. Habló acerca de las dinámicas que, en su experiencia, son perjudiciales dentro de la Liga MX, y juzgó algunas decisiones que han tomado desde la FMF.

“Quiero defender a Gerardo Martino porque le estamos echando la culpa de algo que ya se veía venir. No es como que hayamos llegado a semifinales el mundial pasado. Nos quedamos a nada de volver a hacer lo mismo que todos los años y no es que esté bien (...) Hay que seguir creciendo, aspirando a ser el mejor equipo de la zona, que es evidente que ya no lo somos”, manifestó.

Lozano enfatizó que al ser uno de los tres países sede de la Copa del Mundo, en 2026 México tiene la obligación de aspirar a quedarse con el trofeo del campeonato, por lo que los propietarios deben privilegiar el desarrollo de talentos.

