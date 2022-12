Directiva de Pachuca reveló si clubes europeos han preguntado por Luis Chávez

Luis Chávez festejó el segundo gol de la Selección Mexicana ante Arabia Saudita, en el Estadio Lusail. (REUTERS/Molly Darlington)

Uno de los jugadores más destacados del Tri en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue el mediocampista de los Tuzos del Pachuca, Luis Gerardo Chávez Magallón. El mexicano nacido en Jalisco anotó el segundo gol de México en el compromiso contra Arabia Saudita, y fue elegido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como el jugador del partido. Ante ese panorama, se ha especulado que futbolista pueda jugar en Europa.

El presidente del Club Pachuca, Armando Martínez, reveló en una entrevista para Marca Claro que hasta ahora no ha habido ninguna oferta, a pesar de que el Bayer Leverkusen mostró interés en el ex jugador de los Xolos de Tijuana, así lo dejaron ver a través de un mensaje en Twitter.

Armando Martínez añadió que en caso de que se presente alguna negociación con un equipo europeo, la directiva apoyará al centrocampista de 26 años: “no ha sonado para nada, no tenemos ningún ofrecimiento ni formal ni informal, tenemos que esperar. Pero por supuesto que tienen el apoyo de la institución para que vayan a Europa, que es otro de sus sueños, ya cumplieron uno, que fue estar en un Mundial”, refirió.

Los jugadores de los Tuzos, Luis Chávez y Kevin Álvarez formaron parte de la lista de 26 seleccionados de Gerardo Tata Martino para disputar el Mundial de Qatar 2022. Ambos vieron minutos con el combiando tricolor y destacaron en el campo. Cabe recordar que Pachuca consiguió su título número siete en el Apertura 2022, al derrotar 8-2 al Toluca en el marcador global.

Luis Chávez señaló que no entendieron la estrategia de Gerardo Martino ante Argentina

El mediocampista del Club Pachuca habló en conferencia de prensa al término del partido contra Arabia Saudita y habló sobre el modo de juego del Tri en el Mundial. El actual campeón del fútbol mexicano reveló que su participación en el segundo partido frente Argentina les generó dudas dentro del equipo. El jugador de los Tuzos indicó que la estrategia de Gerardo Tata Martino no fue clara ante la Albiceleste, de forma que no tuvieron oportunidad de generar jugadas ofensivas.

De acuerdo con Luis Chávez, México supo defenderse de bien ante los argentinos, pero al final dejaron que el rival les anotara dos goles en contra. Por ello, afirmó que desde el principio de la estrategia no entendieron qué quiso plantear el entrenador en ese compromiso, por lo que puso en duda la táctica de Martino con el Tri.

“Creo que el segundo partido no entendimos mucho lo que quiso plantear (Tata Martino). Defendimos bien durante un lapso, pero no generamos peligro; así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo”, apuntó.

Luis Chávez no quiso señalar a un culpable directo del resultado que tuvieron, fe manera que sólo se limitó a decir: “Claro que asumo responsabilidad, los que jugamos somos nosotros”.

Asimismo, expresó su sentir al término del partido, en donde marcó una anotación a balón parado. Expresó haberse ido triste de la justa mundialista por no lograr el objetivo de una clasificación a octavos de final, aunque treconoció la labor del equipo tricolor.

“Me siento muy triste, dejamos de hacer muchas cosas los primeros partidos (…) Más allá de lo personal me quedo con lo colectivo y me voy muy triste”, indicó.

