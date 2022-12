Así es la piñata del Tata Martino que ridiculizó su fracaso con México en Qatar

La figura del exentrenador de México fue replicada en una piñata (Facebook/Piñatería Ramírez)

La eliminación de la selección mexicana del Mundial de Qatar 2022 sigue siendo tema de conversación entre la afición. Entre las quejas por el mal funcionamiento de los jugadores y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) también ha habido espacio para la sátira. En ese sentido, se dio a conocer una piñata de Gerardo Martino, exdirector técnico del plantel, con claras alusiones a las críticas que ha recibido.

La cuenta oficial de Facebook de la Piñatería Ramírez, una tienda que se popularizó por la creación de piñatas con motivo de las tendencias más populares del internet, dio a conocer imágenes de su más reciente pieza. Se trata de una imagen del timonel argentino vestido con el uniforme de la selección mexicana, aunque con diversos detalles polémicos con alusión a su papel en la Copa del Mundo.

“Gracias Tata Martino. buen juego contra tu Argentina. Piñata dedicada a la Federación Mexicana mafiosa de futbol. Selección Mexicana, la número 1 en hacer comerciales. Disponible en Piñatería Ramírez más cercana para desquitarnos porque jugaron con nuestros sentimientos (como la tóxica) pero ¡viva México”, fue la descripción que acompañó a las imágenes.

La indumentaria del entrenador luce con diversos detalles. En el lado izquierdo del pecho se encuentra el escudo de la FMF seguido del logotipo de la selección, sin embargo del lado derecho pusieron el escudo de la Asociación de Futbol Argentina. El resto del suéter de color verde está repleto de los escudos e imágenes de la decena de patrocinadores del equipo tricolor.

Uno de los detalles más polémicos fueron los que hicieron referencia a la teoría conspirativa de que el Tata Martino entregó el segundo partido de la fase de grupos con Argentina. Y es que a lo largo y ancho de su vestimenta fueron colocados varios billetes de USD 100, con el rostro de Benjamín Franklin. Además de que en su mano izquierda carga con un banderín de su país de origen.

La publicación causó enorme revuelo entre los usuarios de la red social, pues logró más de 3 mil reacciones, así como cerca de 150 comentarios y fue compartida en casi 700 ocasiones. En la retroalimentación algunas personas reconocieron el ingenio de sus creadores, aunque otros fueron más críticos por el motivo o, incluso, pidieron el precio de la pieza o hasta sugirieron hacer una figura de Canelo Álvarez y Messi.

El entrenador argentino fracasó en el Mundial de Qatar y se alejó del cargo de director técnico (REUTERS/Gareth Bumstead)

“Son la onda, siempre sacando las mejores piñatas”, “Siempre me hacen reir”, “Falta una con todos los de la selección”, “Muy buena piñata, pero no entienden de futbol. México se hubiera quedado fuera con cualquier técnico”, “Está igualito, no esperaba menos”, “Están tremendos”, “¿Van a tener piñatas de Yon de Luisa?”, “Una de las piñatas más creativas que han hecho” y “Son los mejores”, fueron algunas de las respuestas.

¿Qué pasará con Tata Martino y la selección mexicana?

En la conferencia de prensa realizada al término del partido de México vs Arabia Saudita, el entrenador argentino confirmó que su contrato con la FMF terminó cuando el silbante pitó el final del partido. Aunque en algún momento Yon de Luisa, presidente del organismo, llegó a insinuar una extensión contractual para Martino, diversas fuentes negaron que vaya a suceder.

En ese sentido, la nueva tarea de los directivos será encontrar al nuevo personaje que asuma la dirección técnica del combinado nacional. Una vez que se confirme al elegido, arrancará la agenda deportiva del Tricolor en 2023 que, hasta el momento, solamente contempla un par de encuentros correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf ante Surinam y Jamaica.

