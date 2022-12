Quién es Karen Díaz, la silbante mexicana que hizo historia en el Mundial de Qatar 2022

Karen Díaz es la primera silbante mexicana en una Copa del Mundo (REUTERS/Annegret Hilse)

La selección mexicana de futbol quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, pero la participación de la delegación tricolor no llegó a su fin. Karen Díaz, silbante avalada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) continuó con su participación en la justa e hizo historia al formar parte de la primera terna arbitral femenina que pitó un encuentro de Copa del Mundo.

Antes del encuentro entre Alemania y Costa Rica disputado el viernes 1 de diciembre de 2022, Karen Janet Díaz Medina realizó un hito histórico. La originaria de la capital de Aguascalientes se convirtió en la primera mujer árbitro nacida en el territorio mexicano que acudió a participar en un Mundial. Su logro no se quedó ahí, pues en la jornada 3 del grupo E volvió a escribir su nombre en las páginas de historia.

¡Este jueves será histórico! 🤩



El trio arbitral del partido #CRC vs #GER será completamente femenino por primera vez en la #CopaMundialFIFA masculina.



Stéphanie Frappart será la jueza principal junto a sus asistentes Neuza Back y Karen Diaz. 👏 pic.twitter.com/mFzFXCogjo — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 30, 2022

Por medio de sus redes sociales oficiales, la FIFA reconoció al encuentro entre ticos y alemanes como uno de carácter histórico. Junto con Stéphanie Frappart, quien fue la jueza central, así como la asistente Neuza Back, Karen Díaz formó parte del equipo arbitral que tomó las riendas del encuentro. Dicho escenario nunca había acontecido en una competencia masculina.

“¡Este jueves será histórico! El trio arbitral del partido de Costa Rica vs Alemania será completamente femenino por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA masculina. Stéphanie Frappart será la jueza principal junto a sus asistentes Neuza Back y Karen Díaz”, se lee en el mensaje publicado a través de la cuenta @fifaworldcup_es en Twitter.

La silbante de Aguascalientes presenció la victoria de Alemania sobre los ticos desde la banda (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

¿Quién es Karen Díaz?

La mujer de 38 años se ha dado a conocer en encuentros de la Liga MX por su destacada labor como árbitro asistente. Su trayectoria inició en el año 2009 a nivel profesional, aunque su irrupción en la Liga MX llegó cinco años después en un encuentro entre los Tuzos de Pachuca y el Club León. Por su perseverancia, en el 2018 recibió el gafete de la FIFA que le abrió paso en el ámbito internacional.

Convertirse en silbante era algo impensado en su trayectoria profesional. En su panorama se encontraba el estudio de la carrera de ingeniería agroindustrial, pero durante su formación a nivel licenciatura recibió la oportunidad de pitar un juego amateur de su institución educativa. A partir de entonces comenzó a explorar y abrirse camino en un oficio que le ayudó a costear su formación profesional.

Karen Díaz, comenzó su trayectoria por la Liga MX en 2016 (FMF)

“El administrador de la liga me preguntó si quería arbitrar el partido y le dije que sí. Me gustó y disfruté la experiencia. Me pagaban por hacer algo que estaba disfrutando mucho. A partir de ese momento me asignaron más juegos cada semana y con el dinero ganado pude pagar la universidad”, señaló en una entrevista para la Concacaf.

Karen Díaz finalizó sus estudios de licenciatura, pero su figura persona adquirió mucho más reconocimiento en su faceta como silbante, donde ya se ha dado a conocer ante el público internacional. Antes del Mundial de Qatar participó en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, así como en el Premundial Sub-20 de la Concacaf en el mismo año, mientras que en el siguiente lo hizo en el Premundial Sub-17 de la Concacaf.

El único hombre presente en el equipo fue el cuarto silbante (REUTERS/Molly Darlington)

Su labor como mundialista ha sido resaltada, incluso, por el icónico silbante Pierluigi Collina. Y es que la exigencia de las pruebas físicas impuestas por la FIFA para acreditar a los árbitros acreditados requieren que los participantes se sometan rigurosas rutinas de entrenamiento, preparación, así como alimentación para cumplir con los estándares.

