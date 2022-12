El Perro Bermúdez oficialmente narró su último partido de la Selección Nacional en Qatar 2022

El "Perro" Bermúdez narró el campeonato del Atlas (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Tras la eliminación en Fase de grupos por parte del Tricolor en Qatar 2022, el deporte mexicano en el ámbito de la crónica deportiva se revolucionará de cara al futuro en 2026, tras el retiro oficial del icónico narrador deportivo, Enrique “Perro” Bermúdez, quien oficialmente narró por última vez a la Selección Nacional en una Copa del Mundo.

Desde antes de que diera inicio Qatar 2022, Bermúdez de la Serna compartió con sus ávidos fanáticos que lo acompañaron por poco más de 46 años detrás de los micrófonos, que sería su última Copa del Mundo como narrador titular de TUDN en una Copa del Mundo.

En redes sociales el emblemático narrador no ha dado su postura sobre esta última narración del cuadro Tricolor, sin embargo, compartió un emotivo mensaje que le hizo llegar un fanático por medio de Twitter donde le agradeció todos sus años de entrega, imparcialidad y profesionalismo.

Enrique Bermúdez dejó de narrar a la Selección Mexicana (Twitter)

“Fue tu último juego de @miseleccionmx en un mundial en tu carrera, sinceramente no podría estar más orgulloso de ti @enriquebermudez. ¡Gracias por hacernos vibrar siempre! Te amo con todo mi corazón, fue una despedida a tu altura, llena de pasión, emoción, un zambombazo”, comentó el internauta al que Bermúdez de la Serna le dio retweet.

Cabe recordar que desde las eliminatorias previo a Qatar 2022 el afamado locutor detalló que sería su última Copa del Mundo, así lo dio a conocer por TUDN en un duelo entre México contra Estados Unidos.

“Será la última Copa del Mundo que relataré y quero agradecer antes que nada al seños Jesucristo, a mi familia, a Leticia, Vadhir, Jordana; muchas veces no me vieron, no estuve con ellos, no tuve esa satisfacción. A mis compañeros, a las empresas Televisa Univisión y a ustedes, al público; sin el público no hubiera hecho absolutamente nada. A los que me han apoyado y también a mis detractores porque sus críticas han sido mis aciertos, gracias a todos”, compartió Enrique Bermúdez.

Es importante resaltar que esta no será su última narración durante Qatar 2022 pese a la debacle del Tricolor, pues en tan solo unas horas dará cátedra a su puro estilo en el España vs Japón en un duelo definitorio en las aspiraciones de ambas selecciones para avanzar dentro del Grupo E.

Tras el anunció de su retiro en Copas del Mundo, Bermúdez de la Serna convocó a una gira de despedida que incluyó una serie de invitados en las transmisiones de TUDN previo al Mundial, destacó la presencia de Javier Alarcón, Raúl Orvañanos, Jorge Pietrasanta y varios más.

Desde que Enrique Bermúdez inició su profesión como cronista, rápidamente destacó por su habilidad de hablar frente a los micrófonos y sus elocuentes frases. Su historia con el micrófono empezó en el mundial de Argentina 1978, en donde México, curiosamente, también se quedó en el camino de la Fase de grupos como en Qatar 2022.

FB/ Enrique Bermudez

Gracias a su gran estilo pudo marcar diferencia entre otros narradores de aquella época y también de otras generaciones, en la actualidad, el Perro se volvió un ávido competidor de Christian Martinoli de Azteca Deportes por marcar las tendencias en la televisión mexicana.

A lo largo de su trayectoria, el fanático del Atlas acudió a la cobertura de Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y la última será Qatar 2022.

Y es que con 71 años de edad ha pasado cerca de 46 años en el oficio de la narración deportiva. Junto con Emilio Fernando Alonso es de los experimentados cronistas de la televisión mexicana.

