Pavel Pardo defendió la actuación del Tri y lo tundieron en Twitter

Pavel Pardo en un partido con la Selección Mexicana. (Twitter/@pavelpardo8)

Tras el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial Qatar 2022, donde el equipo de La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) quedó eliminado en la fase de grupos, el ex mediocampista del América Pavel Pardo, que fue seleccionado nacional de 1996 a 2008 expresó en su cuenta de Twitter que México hizo lo que debía hacer en la justa mundialista, sin criticar los errores que hicieron los jugadores y el entrenador Gerardo Martino.

“Hicieron lo que tenían que hacer, que era ganar. La diferencia de goles es la que hace que nos vayamos a casa, pero nos vamos con la frente en alto. Mención honorífica a Chávez y sus dardos envenenados”, escribió el campeón de la Bundesliga en la temporada 2007.

Por lo que los usuarios mexicanos de la red social no dudaron en juzgarlo, uno de ellos con el nombre de @yosoydavidd comentó la publicación de El Bebé Pardo, y arremetió contra el ex futbolista al enfatizar que el Tri debió haber jugado mejor ante Polonia y Argentina: “No digas m*m*d*s Pavel, no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué jugar hasta ahora así? No nos vamos con la frente en alto, con la cabeza agachada por el horrendo mundial que se hizo”, reprochó el usuario de Twitter.

Uno de los comentarios de la afición mexicana contra Pavel Pardo. (Twitter captura de pantalla)

Otro comentario también en contra del nacido en Guadalajara, le reprocharon por justificar lo que hizo la Selección Mexicana y no ser parte del cambio: “Por apoyos como el tuyo sigue y seguirá la mediocridad en el fútbol mexicano, no puedes aplaudir un sólo partido de 3 que tienes que hacer en fase de grupos para clasificar, como figura y ex profesional deberías de ser más objetivo, basta de porras baratas”, se lee.

Criticaron a Pavel Pardo por justificar la participación de México en el Mundial de Qatar 2022. (Twitter captura de pantalla)

Cabe destacar que Pavel Pardo Segura fue mundialista con el Tri en las ediciones de Francia 1998 y Alemania 2006, en los equipos comandados por el mexicano Manuel Lapuente y el argentino Ricardo Antonio La Volpe. En ambas competiciones el combinado tricolor quedó fuera en octavos de final: 2-1 contra Alemania (Francia 1998); y 2-1 contra Argentina (Alemania 2006).

#TBT



Lo siento Klinsmann 🇩🇪, pero pasa el balón o pasa el jugador. 😅🎯 pic.twitter.com/PkCChFIYBm — Pavel Pardo (@pavelpardo8) October 27, 2022

Pavel Pardo surgió de la cantera del Atlas y con México sumó tres campeonatos: dos Copas Oro (1998 y 2003), y una Copa Confederaciones (1999). A nivel de clubes, su máximo logro fue la obtención de la Bundesliga con el Stuttgart en 2007; y con el América dos títulos de liga (Verano 2022 y Clausura 2005).

Yon de Luisa declaró que “no hay necesidad de renunciar” a la FMF, después del fracaso mundialista

En conferencia de prensa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, ofreció una disculpa a la afición mexicana porque el Tri no logró clasificar a la siguiente ronda del Mundial de Qatar 2022. Asimismo, expresó que no necesita renunciar.

“No es necesaria una renuncia. Las presidencias son por ciclos mundialistas. Los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto”, puntualizó.

Este jueves 1 de diciembre, Yon de Luisa y el director deportivo de selecciones nacionales, Jaime Ordiales, ofrecieron una rueda de prensa. Aunque las declaraciones de ambos directivos se enfocaron en disculparse con las y los mexicanos por no haber cumplido con el objetivo de disputar el cuarto partido: “Reconocemos que en Qatar no cumplimos el primer objetivo, que era alcanzar los Octavos de Final” declaró el presidente de la FMF.

