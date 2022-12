Jorge Triana tundió a morenista por proponer que la Liga MX y la FMF comparezcan en el Senado: “Mejor trabajen”

Morena propone que el titular de la Federación Mexicana de Futbol comparezca ante el Senado.



Ignoran que la FEMEXFUT no es órgano de gobierno, es una Asociación Civil, obviamente privada. NO se les puede llamar a cuentas, no usan recursos públicos.



