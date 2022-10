La narración de Martinoli con la que se burló de la eliminación del América en vivo

Martinoli se burló de la eliminación del América duranta la narración en vivo (Foto: Instagram/ @cmartinolimx// @clubamerica)

Los Diablos Rojos del Toluca eliminaron al América en las semifinales del Apertura 2022 de la Liga MX, con un marcador global de 2 - 3, el equipo de Ignacio Nacho Ambriz se adueñó del Estadio Azteca y mandó de vacaciones al equipo de Fernando Ortiz, hecho que el propio entrenador azulcrema calificó como un “fracaso”.

Pero dentro de la derrota del conjunto de Coapa sobresalió la narración de Christian Martinoli pues se burló en vivo del resultado que obtuvo el América y cómo es que nuevamente no llegó a la final para contender por su título 14 en su historia. Durante la narración de Azteca Deportes, Martinoli aseguró que el equipo americanista se fue “por la alcantarilla”, frase que generó todo tipo de reacciones.

Debido a que TV Azteca tuvo los derechos de transmisión para narrar el partido de vuelta en el Coloso de Santa Úrsula, la elocuencia de Martinoli acompañó la eliminatoria de las Águilas frente al Chorizo Power. La frase surgió en los últimos minutos de juego, poco después de que le anularon al América un gol de Henry Martín por fuera de lugar.

“Zendejas observando la alcantarilla, por ahí se está yendo el America”

-Martinoli pic.twitter.com/EHGQZ4kkgf — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) October 23, 2022

Solo restaba medio segundo para que terminara el tiempo agregado y el árbitro pitara el final del encuentro. En ese momento las cámaras captaron a Alejandro Zendejas en la banca de suplentes y lo que llamó la atención del cronista de Azteca Deportes fue que el jugador tenía agachada la cabeza y con la mirada al suelo, escena que dio paso a la burla.

Así que Martinoli pronunció ante toda la audiencia que estaba viendo la eliminatoria la siguiente frase:

“Uno de los últimos segundos, Zendejas observando la alcantarilla por ahí se está yendo el América, son 97 con 40″, narró Martinoli.

En cuanto dijo aquella frase se escuchó la risa de Jorge Campos, quien también formó parte de los analistas que comentaron el partido.

Ya para la última jugada con la que se acabó el partido, el narrador deportivo se sorprendió de que Guillermo Ochoa se acercara al tiro de esquina con el objetivo de hacer algún gol que llevara a su club a la final, pero el cobro no fue adecuado y América desperdició la oportunidad, así que Martinoli lo expresó ante los micrófonos.

“¿Neta?, llega el centro Fransúa va al manchón penal, quiere meter el gol Fransúa. Llega el centro, pelota que se acaba … ¡el América se quedó fuera!, el ¡chorizo power echó al super, ultr favorito y líder de la competencia!”

¿Por qué Martinoli criticó al Memo Ochoa?

En una plática con Enrique Garay, el cronista de Azteca Deportes compartió cuáles son los defectos que ve en Francisco Guillermo y adelantó por qué Memo no triunfó en el fútbol europeo cuando llegó a la liga francesa.

Guillermo Ochoa durante el juego de América vs Querétaro del Apertura 2022 de la Liga MX (Foto: Club América)

Martinoli aseguró que hasta los peores clubes de Europa analizaron la táctica de juego del cancerbero americanista y se convencieron de que no era una opción viable pese a que estuvo cerca de tres años en Europa. “Lo que vieron fueron sus deficiencias en dónde no puede competir, no en donde sí es bueno ¿cuántos puntos tiene que completar un portero? ¿ocho?, bueno, hay cuatro que no tiene”, aseguró.

Por tal motivo consideró que el arquero titular de la Selección Mexicana tiene deficiencias que nunca mejoró y que hasta la actualidad sigue demostrando. Cabe señalar que las críticas se compartieron previo a que América jugara la semifinal ante Toluca.

“Empezó a condicionarse y se puso cómodo con sus ciertos vicios técnicos que no trató de mejorar porque abajo de los tres postes es una figura; el güey tiene mucha reacción, va, viene, ataja un chingo de pelotas pero en condiciones básicas...”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: