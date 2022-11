Liga MX: este será el calendario para el Clausura 2023

Los 18 equipos de la Liga MX ya conocen su programa de partidos para el primer semestre de 2023 (Foto: Twitter/ @clubleonfc)

En vísperas del arranque del Mundial de Qatar 2022, las autoridades de la Liga MX buscaron dejar todos los detalles listos para el arranque del torneo de Clausura 2023. Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la institución, dio a conocer las fechas y horarios para los partidos que compondrán las 17 jornadas del certamen que arrancará el próximo 6 de enero de 2023 con el partido entre el Club Necaxa y el Atlético de San Luis.

Al medio tiempo del partido de la Selección Mexicana contra Suecia —el último de preparación antes de que el Tricolor realice el viaje al país mundialista— Arriola Peñalosa brindó los pormenores del próximo torneo. A diferencia del maratónico Apertura 2022, el siguiente semestre volverá a su dinámica habitual y solamente contará con una fecha doble. La final está programada para el domingo 28 de mayo de 2023.

El segundo encuentro del torneo será entre Mazatlán y León, desde el Kraken. Un día después, el sábado 7 de enero, las Águilas recibirán a los Gallos de Querétaro; Atlas al Toluca; así como Rayados a las Chivas. El domingo 8 de enero los encargados del espectáculo serán Pumas vs FC Juárez, Santos vs Tigres y Tijuana vs Cruz Azul. El cierre de la primera jornada será en el Estadio Hidalgo con el encuentro de Pachuca contra Puebla.

¿Cuándo se juegan los clásicos y los partidos más importantes del Clausura 2023?

De los 153 partidos para la temporada regular existen ocho que acapararán la mayor parte de los reflectores por su relevancia, así como por ser considerados clásicos del fútbol mexicano. El primero de ellos será en la Jornada 8 y enfrentará a los Pumas de la Universidad Nacional contra las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, el sábado 18 de febrero desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Uno de los clubes con más rivalidades en el circuito es el Club América. En su historia ha forjado tres clásicos con dos equipos de la capital y uno de Guadalajara, Jalisco. Además, en los últimos años ha aumentado su rivalidad con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En ese sentido, según se indicó en el calendario, las Águilas desempeñarán su primer encuentro relevante contra los neoleoneses.

América vs Tigres - Jornada 11 - sábado 11 de marzo de 2023 - Estadio Universitario.

América vs Chivas - Jornada 12 - sábado 18 de marzo de 2023 - Estadio Akron.

América vs Cruz Azul - Jornada 15 - sábado 14 de abril de 2023 - Estadio Azteca.

América vs Pumas - Jornada 16 - sábado 21 de abril de 2023 - Estadio Azteca.

El Clásico Nacional se jugará el sábado 18 de marzo en el Estadio Akron (Twitter/@Chivas)

A propósito de los Pumas de la Universidad Nacional, otro de sus encuentros relevantes será el sábado 11 de marzo en el Coloso de Santa Úrsula contra el Cruz Azul. La siguiente jornada, el 18 de marzo, tendrá lugar el Clásico Regio desde la cancha del Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza y la semana siguiente se disputará el Clásico Tapatío en la grama del Estadio Jalisco el sábado 1 de abril de 2023.

¿Cuándo se jugará la liguilla del Clausura 2023?

Después de la temporada regular, el 6 y 7 de mayo se desarrollarán la ronda de reclasificación. Los cuartos de final arrancarán el 10 y 11 de mayo, mientras la vuelta será el 13 y 14. La semifinal de ida será el 17 y 18, así como la segunda ronda se jugará el 20 y 21.

La serie estelar por el trofeo del certamen comenzará el 25 de mayo y tres días después se conocerá al campeón del torneo corto.

