Lo que no se vio de la despedida de Leo Ponzio: de la intimidad de la “mini concentración” a los looks más sorprendentes y la ocurrencia de D’Alessandro

Ponzio vivió una noche especial en el Monumental. Aquí, con D'Alessandro, Peter Alfonso, Hernán Díaz, el Beto Alonso, Augusto Fernández y el Burrito Ortega

Leonardo Ponzio no olvidará lo sucedido esta noche en el Monumental, escenario que supo ser como su segunda casa durante varios años. El volante central, que se retiró de la actividad profesional como el futbolista más ganador dentro de la rica historia de River Plate, tuvo su merecido partido homenaje ante un gran marco de simpatizantes millonarios.

El oriundo de Las Rosas, durante su paso por la institución de Núñez, conquistó un total de 17 títulos: Torneo Clausura 2008, Primera B Nacional 2011/2012, Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Liga Profesional de Fútbol 2021 y Trofeo de Campeones 2021. De este modo dejó atrás a Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la hinchada millonaria, y a Ricardo Vaghi.

“Son emociones que son difíciles de explicar. Ojalá todos lo puedan disfrutar. Ya venimos hace un par de horas todos juntos. Quiero agradecerles por venir. Espero disfrutarlo”, le comentó el oriundo de Las Rosas a Infobae en la antesala al evento. Y luego añadió: “Es inexplicable lo de la gente. Le agradezco de corazón. Ojalá podamos hacer un lindo espectáculo”.

Vella, Domínguez y Cavenaghi, a pura risa

Al igual que la noche anterior, en la que el grueso de los amigos e invitados al partido compartieron una cena en el campo y con el cantante folclórico el Chaqueño Palavecino como principal atracción (varios se animaron a cantar Amor Salvaje, uno de los principales hits del artista salteño), se volvieron a juntar.

En esta oportunidad el punto de encuentro fue uno de los quinchos del Monumental. La mayoría de los ex deportistas con pasado en la banda roja dijeron presente al asado, en el que no faltaron las bromas, risas y anécdotas.

Nacho y Maidana, en la "mini concentración" previa al partido (Twitter/River Plate)

Para seguir recordando viejas épocas, el grueso del grupo hizo una especie de “mini concentración” dentro del Antonio Vespucio Liberti, aguardando a las 21 horas, cuando el ex árbitro Pablo Lunati dio el pitazo inicial. Promediando la tarde se fueron sumando los integrantes del plantel actual, ya que se entrenaron de cara al trascendental partido contra Talleres de Córdoba por la Liga Profesional por la mañana en el River Camp.

Varios de los más jóvenes no ocultaron su fanatismo por River Plate y no dejaron pasar la oportunidad para llevarse un recuerdo, como Pablo Solari junto al Burrito Ortega o Lucas Beltrán con el Torito Cavenaghi y el Beto Alonso, quien sorprendió a propios y extraños con su look con una bufanda roja. También llamó la atención la boina gris del Cabezón D’Alessandro, el saco azul del Loco Abreu o el clásico estilo rockstar del Tano Vella.

Sococco y Nacho Fernández dialogaron de manera afectuosa con Sandra Rossi

Uno de los más amados fue otro emblema, como Joni Maidana. Varios de los alcanzapelotas del partido lo pararon para pedirle una foto. Los más jóvenes también comenzaron a codearse al ver a Andrés D’Alessandro en vivo y en directo.

Uno de los primeros encuentros que se dio fue el de Rodolfo D’Onofrio con Matías Biscay, mano derecha de Marcelo Gallardo. Ambos dialogaron durante un buen rato, hasta que el ayudante de campo del Muñeco se metió al vestuario. En el medio pasó a saludar de manera cariñosa Lucas Pratto, que llevaba sus botines naranjas en la mano.

Pablo Solari junto a uno de sus ídolos: el Burrito Ortega (Twitter/River Plate)

“¡Hace cuánto que no te veo!”, fue la frase que soltó Sandra Rossi, médica especialista en medicina del deporte y neurociencia, al ver a Fernando Cavenaghi, quien ingresó al recinto abrazado y riéndose con el colombiano Juan Fernando Quintero.

Rossi es una de las personas más queridas dentro del plantel, algo que quedó en evidencia con los afectuosos abrazos y gestos de cariño que tuvieron los futbolistas (tanto de ahora como de antes), al pasar por el anillo interno del Antonio Vespucio Liberti. Con Nacho Fernández, actual futbolista del Atlético Mineiro (¿River hará un intento para repatriarlo en el próximo mercado de pases?), dialogó durante varios minutos. Luego se sumó a la tertulia Nacho Scocco. A unos metros, Leo Ponzio se tomaba fotografías y firmaba autógrafos con el grupo de privilegiados que formaron parte del meet and greet.

Más tarde se fueron sumando el ex arquero Julio Chiarini, o Paulo Rosales, riéndose junto al actor Peter Alfonso. El Burrito y el Chori Domínguez también pasaron tirando paredes, como una antesala de lo que se vería dentro del campo de juego.

Ortega, Enzo y Beto, un encuentro de viejas glorias (Twitter/River Plate)

“Es una persona que tuvo un liderazgo muy marcado. Y va a quedar para todos”, soltó Enzo Francescoli ante la prensa. El uruguayo fue uno de los protagonistas de una graciosa charla que se dio en la concentración. “A Enzo y Hernán les pregunté cuántos años tienen”, soltó el Cabezón. “Pasa el tiempo y son glorias del club. Mirás para atrás y decís ‘estuve en el vestuario con estos monstruos, que me marcaron el camino. Eso está bueno. Hablamos de historia”, añadió

Luego se sumaron Maxi Rodríguez (formaron un gran vínculo en Newell’s y las juveniles de la Selección) junto al Tecla Farías, actual integrante del cuerpo técnico de la Reserva. Augusto Fernández, Paco Gerlo, el Gula Aguirre, el Loncho Ferrari y la banda de los ex Zaragoza: los hermanos Diego y Gabriel Milito.

Lucas Beltrán junto al Beto y Cavenaghi (Twitter/River Plate)

También pasaron a saludar los dirigentes, con Jorge Brito y Matías Patanian a la cabeza. Máximo Gallardo, el padre de Napoleón quiso pasar inadvertido, pero los chicos de las inferiores rápidamente se le abalanzaron para saludarlo.

“Tengo felicidad por él. Nunca bajó los brazos, ni en los momentos difíciles. Es un tipo laburador. Se adaptó al mundo River, que no es para cualquiera. Hay que sentirlo. Estoy agradecido por cómo me trató siempre y por lo que es para River. Está en la vitrina de los grandes. Fue un capitán tranquilo, diferente al carácter de otros, como yo. Es muy positivo, llega, se preocupa, pregunta. Mira a todos, a los grandes y a los jóvenes. Es un defensor del grupo. Es una persona muy respetada y pregonó con el ejemplo: entrenando, jugando todos los partidos, incluso con dolores y respetando a los demás”, cerró D’Alesandro, dejando en claro la importancia que tuvo Leo Ponzio durante su estadía en River Plate.

La noche culminó a pura emoción. Soledad Pastoruti cantó en el centro del escenario y un video con sus familiares y “La banda del 23″ (sus amigos del pueblo, que estuvieron todo el partido con una bandera al costado de uno de los bandos de suplentes) le hicieron soltar varias lágrimas.

Si bien hoy Ponzio, que el 6 de octubre brindará una charla íntima en el Teatro Ópera, se despidió de su público en el Monumental (al minuto 23 de cada tiempo la gente lo saludó con un cartel con la leyenda “Capitán Eterno”), todo pudo ser un hasta luego, ya que tanto el Capitán Eterno como la dirigencia tienen el deseo de que se sume a la estructura del club para ocupar un cargo dentro de la secretaría técnica.

