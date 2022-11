La selección Colombia “merecía estar” en el Mundial Qatar 2022, aseguró el técnico de Irán Carlos Queiroz

Carlos Queiroz habló de la Selección Colombia y se refirió a la eliminación de Irán. REUTERS/Matthew Childs

El seleccionador de Irán, Carlos Queiroz, se despidió del Mundial Qatar 2022 tras haber caído por la mínima diferencia ante Estados en la tercera fecha de la fase de grupos. El equipo del entrenador luso quedó en la tercera posición de la tabla con tres puntos, mientras que los clasificados fueron la selección de Inglaterra (7 puntos) y el equipo norteamericano (5 puntos).

Mundial Qatar 2022: Carlos Queiroz, extécnico de la Selección Colombia, logra el tercer triunfo de Irán en un Mundial en la historia VER NOTA

El juego que se llevó a cabo en el estadio Al Thumama, contó con muchas emociones y fue bastante cerrado en el medio campo. Los norteamericanos apostaron por su velocidad a través de las bandas, mientras que Irán jugó a las transiciones rápidas de defensa a ataque. Sobre el minuto 38 Christian Pulisic, quien tras haber sido asistido por Sergiño Dest, anotó el primero del partido. Al momento de realizar el remate chocó con el portero rival y salió lesionado en el entretiempo.

La selección de Irán culminó de esta forma su sexta participación en los mundiales y sigue sin poder clasificar a la siguiente ronda, no obstante, el equipo de Carlos Queiroz logró sumar su tercera victoria histórica para el país en el certamen mundialista. Este se dio en el segundo partido de la fecha cuando se impuso por 2-0 sobre Gales.

Klinsmann criticó a Carlos Queiroz y le recordó su paso por la Selección Colombia, “tuvo problemas” VER NOTA

También puede leer: Klinsmann criticó a Carlos Queiroz y le recordó su paso por la Selección Colombia, “tuvo problemas”

Carlos Queiroz estuvo en la Selección Colombia al inicio de las Eliminatorias pero tras la caída en Quito tuvo que dejar el cargo. REUTERS/Kai Pfaffenbach

“Colombia merecía estar también aquí”

El seleccionador portugués habló en entrevista con Win Sports sobre su paso por la Selección Colombia, equipo al que dirigió en la Copa América del 2019 (cuartos de final) y en cuatro partidos de las Eliminatorias. La salida del luso se dio tras haber caído 3-0 ante Uruguay en Barranquilla y 6-1 ante la selección de Ecuador en Quito, resultados que terminaron en la hecatombe de su proceso. En su reemplazo llegó al banquillo el técnico Reinaldo Rueda.

Polémica con una leyenda de Alemania que dirigió a EEUU por sus críticas a la selección de Irán: “Esperamos que renuncies” El entrenador portugués Carlos Quiroz fue duro con su colega alemán Jurgen Klinsmann, ex DT de Estados Unidos, quien apuntó a la forma en la que se manejaron en el partido contra Gales. El clima calienta la previa del choque entre los norteamericanos y asiáticos por un lugar hacia los octavos de final VER NOTA

“Pienso que Colombia merecía estar también aquí por los jugadores que tiene, pero hay que recordar que los partidos de segunda ronda de clasificación llegaron en un momento que fue una locura para todos. La preparación, los jugadores que se quedaron en Europa y que no jugaron, los casos de COVID-19, fueron una locura”, aseguró el entrenador luso.

Esto le puede interesar: Polémica con una leyenda de Alemania que dirigió a EEUU por sus críticas a la selección de Irán: “Esperamos que renuncies”

El entrenador destacó que, “la opinión que tenía en el momento en que jugamos la segunda ronda era que Colombia no estaba en condiciones de jugar por la preparación, hubo jugadores que no llegaron no hicieron que fuera el mejor momento, pero la decisión fue tomada y la respetamos (...) Algunos jugadores llevaban 1 año sin ir al país y cuando fueron para jugar un partido, sus familias y amigos sentían una necesidad muy grande de convivir. Creo que lo peor que pasó fue que la cabeza de los jugadores no estaba bien”.

El seleccionador habló de la eliminación de Irán en el Mundial REUTERS/Kai Pfaffenbach

“El sueño se acabó”

Tras haber caído ante la selección de Estados Unidos, el entrenador Carlos Queiroz habló sobre su eliminación en el Mundial Qatar 2022. “Naturalmente, el sueño se acabó. Creo que un empate hubiese sido más justo, pero el fútbol castiga al que no marca; y nosotros no lo hicimos”.

Y si lee esto: Nuevo rifirrafe entre exjugador Carlos Valdés y el periodista Carlos Antonio Vélez

Carlos Queiroz analizó lo sucedido a lo largo de los 90 minutos ante la selección norteamericana. “En este partido, la primera parte fue para Estados Unidos; fueron más rápidos, crearon oportunidades y pudieron marcar. En la segunda fue lo contrario: empezamos a cerrar sus movimientos, tuvimos una reacción fantástica, los metimos atrás y creamos más oportunidades aún que ellos en la primera mitad”,

“Jugamos mejor, pero no marcamos. El fútbol castiga al que no marca y no entiende del ‘si condicional’. Creo que el empate hubiese sido más justo, pero el fútbol no es una cosa de justicia. No marcamos, ellos sí; ganaron y pasan ronda”, señaló Queiroz en la rueda de prensa.

SEGUIR LEYENDO: