Polémica con una leyenda de Alemania que dirigió a EEUU por sus críticas a la selección de Irán: “Esperamos que renuncies”

Carlos Queiroz y Jurgen Klinsmann

Le desató la polémica entre el entrenador de Irán, Carlos Quiroz, y el ex director técnico de los Estados Unidos, Jurgen Klinsmann, que criticó a su colega y a los jugadores asiáticos que habrían incidido en la labor del árbitro en el partido contra Gales, según sus declaraciones. Pero en sus palabras el alemán fue más allá y apuntó a la cultura iraní. El estratega lusitano respondió rápido y pidió la renuncia del germano al Grupo de Estudio Técnico de Qatar 2022. Este ida y vuelta se dio en la previa del choque el combinado norteamericano en un duelo directo por el segundo lugar del Grupo B y la clasificación para los octavos de final.

“No es casualidad, es parte de su cultura, de cómo juegan”, sentenció Klisnmann en diálogo con la BBC. “Trabajaron al árbitro. Trabajaron al juez de línea y al cuarto árbitro, estuvieron constantemente en su oído. Hubo muchos incidentes que no vimos. Esta es su cultura, te sacan de tu juego”, agregó el ex delantero campeón mundial con el conjunto teutón en el Mundial Italia 1990.

“Carlos encaja muy bien con la selección nacional y su cultura, fracasó en Sudamérica con Colombia y luego no se clasificó con Egipto, y él llegó justo antes del Mundial con Irán, donde trabajó durante mucho tiempo”, disparó contra el DT portugués.

Los testimonios del germano hicieron mella en el lusitano que respondió con munición gruesa en su cuenta de Twitter y arrancó con cierta ironía: “Tomaste la iniciativa de llamarme Carlos, así que creo que es correcto llamarte Jurgen. ¿Está bien? Incluso sin conocerme personalmente, cuestionas mi carácter con un típico juicio prejuicioso de superioridad”.

El posteo de Queiroz que recuerda el duelo entre Alemania e Irán en Francia 1998

“No importa cuánto pueda respetar lo que hiciste dentro del campo, esos comentarios sobre la cultura de Irán, la selección de Irán y mis jugadores son una vergüenza para el fútbol. Nadie puede herir nuestra integridad si no está a nuestro nivel, por supuesto”, añadió.

“Aún así, nos gustaría invitarlo a venir a nuestro Campamento del Equipo Nacional, socializar con los jugadores de Irán y aprender de ellos sobre el país, la gente de Irán, los poetas y el arte, el álgebra, todos los millennials. Cultura persa. Y también escuchar de nuestros jugadores cuánto aman y respetan el fútbol”, afirmó.

“Como estadounidense/alemán, entendemos su falta de apoyo. No hay problema. Y a pesar de sus escandalosos comentarios en la BBC que intentan socavar nuestros esfuerzos, sacrificios y habilidades. Te prometemos que no emitiremos ningún juicio sobre tu cultura, raíces y antecedentes y que siempre serás bienvenido a nuestra familia”, subrayó.

“Al mismo tiempo, solo queremos seguir con toda atención cuál será la decisión de la FIFA con respecto a su posición como miembro del Grupo de Estudio Técnico de Qatar 2022. Porque, obviamente, esperamos que renuncies antes de visitar nuestro campamento”, concluyó.

Qatar 2022 - Gales 0 vs Irán 2 - Resumen de partido

Luego Klisnmann esgrimió en el mismo medio inglés que “hubo cosas realmente sacadas de contexto. Intentaré llamarlo y calmar las cosas. Nunca he criticado a Carlos ni al banco iraní. Algunos incluso pensaron que estaba criticando al árbitro porque no hizo nada por la forma en que se estaban comportando en el banco”.

“Todo lo que describí fue su forma emocional de hacer las cosas, que en cierto modo es admirable. Toda el banco vive el juego. Están saltando arriba y abajo y Carlos es un entrenador muy emocional, está constantemente al margen tratando de dar a sus jugadores toda su energía y dirección”, reparó.

Luego de ser entrenador de la selección alemana, Klisnmann estuvo a cargo del elenco estadounidense por cuatro años entre 2011 y 2016. Clasificó al equipo para el Mundial Brasil 2014 y llegaron hasta los octavos de final. En esa época generó su lazo con el país norteamericano que aún se mantiene.

Más tarde fue la federación iraní de fútbol la que se involucró y en un comunicado pidió una aclaración de Klinsmann y recordó el encuentro entre Alemania y Austria del Mundial España 1982, en el que aquel triunfo por la mínima de los germanos y un “pacto tácito de no agresión”, perjudicó a Argelia, que quedó eliminada.

En tanto que en el Grupo B del Mundial Qatar 2022, Inglaterra lidera con 4 unidades y con 3 está Irán, que este viernes venció a Gales por 2-0. Estados Unidos suma dos puntos por sus empates iniciales y el martes jugará con Irán en la tercera y última fecha de la zona. Será un mano a mano por el segundo lugar ya que los ingleses terminarían primeros, aunque también habrá que esperar su duelo con el otro conjunto británico.

Jurgen Klinsmann fue entrenador de Estados Unidos durante cinco años (AFP)

Cabe recordar que el cotejo entre Irán y Estados Unidos tiene un condimento extra futbolístico y que desde 1979 la relación político-diplomática de ambos países es muy tensa. A partir de la revolución islámica que puso fin a la monarquía e instauró un Estado teocrático en Irán y la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán a manos de estudiantes iraníes, que mantuvieron como rehenes a 66 diplomáticos y civiles norteamericanos por 444 días, hasta la última escalada con el asesinato del general Qasem Soleimani, quien fue acusado por el presidente Donald Trump de ser un terrorista de Estado y de causar la muerte de cientos de estadounidenses.

Tras su primera presencia mundialista en Argentina 1978, Irán jugó el Mundial Francia 1998. En ese certamen se cruzó en el Grupo F con Estados Unidos y compartieron la zona con Alemania y Yugoslavia. Aquel primer duelo fue en la segunda fecha en el recordado “Partido por la paz”, en el que en la previa los dos equipos posaron juntos. Ganó Irán 2-1 y fue su primer triunfo en una Copa del Mundo.

El comunicado de la federación de Irán

La IR Federación de Fútbol de Irán se dirigió hoy oficialmente a la FIFA sobre las recientes declaraciones del Sr. Jurgen Klinsmann. Junto con varias consideraciones desafortunadas sobre el equipo nacional y el personal de Irán, el Sr. Klinsmann emitió juicios sobre la cultura iraní. El Sr. Klinsmann, miembro del Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA, dijo que en el partido entre Irán y Gales, los jugadores y el personal del Equipo Melli “trabajaron con el árbitro”: “‘No es una coincidencia, es parte de su cultura, cómo juegan. Trabajaron el árbitro”, dijo el Sr. Klinsmann.

La Federación de Fútbol de Irán ya solicitó una aclaración inmediata de la FIFA sobre este asunto, exigiendo al Sr. Klinsman que se disculpe y renuncie a sus funciones como miembro del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA. Al mismo tiempo, la Selección Nacional de Irán invita al Sr. Klinsmann a visitar el Campamento Team Melli en Doha, para una conferencia sobre la cultura milenaria persa y los valores del fútbol y el deporte. Siendo alemán, se promete que el Sr. Klinsmann no será juzgado por el episodio más vergonzoso de la historia de la Copa del Mundo, la “Desgracia de Gíjon” 82, cuando Alemania Occidental y Austria amañaron un resultado. Como exjugador, no será juzgado por sus famosos clavados dramáticos. Y seguro que, como profesional del fútbol, no será juzgado por ningún otro asunto político o histórico relacionado con su país. En esta visita, se sugerirá al Sr. Klinsmann que revise los 99 minutos del último Irán - Gales, aunque el partido ya fue retransmitido en todo el mundo, y para muchos reconocido como uno de los partidos más justos y bonitos de la historia de la Copa del Mundo.

