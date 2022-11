Carlos Queiroz, extécnico de la Selección Colombia: “Mis jugadores no están bien por la situación que se vive en Irán”

El seleccionador de Irán se refirió a la derrota de Inglaterra y la protesta de sus jugadores. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

El Mundial de Qatar 2022 está en marcha y son varios los detalles que a veces pasan desapercibidos, no obstante, con cada juego hay una historia diferente, una que se cuenta fuera de lo deportivo. Este es el caso de la selección de Irán, quien cayó goleada en su debut, sin embargo, una de las situaciones que más dio de qué hablar fue en los actos protocolarios, cuando los jugadores tomaron la decisión de no cantar el himno.

La protesta de los jugadores iraníes se dio debido a los casos de represión que se viven en su país y la muerte de Mahsa Amini. Esta situación fue catalogada como muchos como una clara señal de apoyo a quienes están manifestándose en contra del gobierno en Irán. El ayatola y líder supremo. Ali Khamenei, advirtió a los jugadores para que no le falten el respeto a su país durante la competencia internacional.

El entrenador portugués, Carlos Queiroz, es actualmente el dirigente de la selección iraní y tras la dura derrota en su debut mundialista, se refirió a lo sucedido en rueda de prensa y aseguró que la actual situación por la que está pasando el país del medio oriente ha afectado a los jugadores y no les permite estar concentrados para los compromisos deportivos.

Es importante señalar que Carlos Queiroz llegó a la Selección Colombia en 2019 tras su paso por Egipto y tuvo como objetivo reemplazar al argentino José Néstor Pékerman y llevar a la ‘Tricolor’ de nuevo a una cita mundialista. Su proceso se detuvo luego de que en la cuarta fecha cayera goleado por 6-1 ante Ecuador en Quito. Esta situación se incrementó por los rumores de algunos conflictos internos en la plantilla y finalmente el luso se despidió de la plantilla tras casi dos años.

El técnico, que pasó por la Selección Colombia, salió en defensa de sus jugadores tras la derrota. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

“No están en el mejor ambiente”

El seleccionador portugués habló de la dura derrota ante Inglaterra por 6-2 y afirmó que, “mis jugadores no están en el mejor ambiente, en términos de concentración, por los problema que les rodean. Ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen un sueño, que es jugar por su país, por su gente, disfrutarlo. Estoy muy orgulloso de que se hayan levantado y hayan luchado por ello, que hayan marcado dos goles a Inglaterra en estas circunstancias”.

El seleccionador de Irán se refirió a las protestas antes del partido y advirtió que, “los chicos sólo quieren expresarse como jugadores, pero hagan lo que hagan, digan lo que digan, a ellos quieren matarlos. Les dicen que representen al país y jueguen para la gente. Todo el mundo representa la gente aquí”

El técnico también se refirió al apoyo que ha recibido por parte de los aficionados y dejó en claro que pese a que hace un tiempo contaban con el apoyo de muchas personas, pero señaló que, “los que no nos quieren apoyar, no los necesitamos, es mejor que no vengan y se queden en casa. No necesitamos a gente que solo nos apoye cuando ganemos”.

