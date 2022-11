Señalamientos por falta de gol “son para vender”, aseguró Guardado previo al duelo con Arabia Saudita

Señalamientos por falta de gol “son para vender”, dice Guardado previo al duelo con Arabia Saudita. REUTERS/Dylan Martinez

El capitán y una de las voces más fuertes dentro del vestuario de la Selección Mexicana habló previo al encuentro decisivo en Qatar 2022. En conferencia de prensa, Andrés Guardado se refirió a la complicada situación en la que se encuentra el equipo antes de encarar el duelo contra el combinado de Arabia Saudita por la última jornada del Grupo C.

Y es que el Tri ocupa el último lugar del sector con apenas una unidad obtenida y la posibilidad real de quedar fuera de la Copa del Mundo en fase de grupos desde la edición de Argentina 1978. Uno de los factores más señalados ha sido la falta de gol, pues en lo que va del campeonato no han logrado celebrar en lo absoluto: No obstante, para el Principito eso no es lo más relevante por lo que hay que preocuparse.

“Lo del gol es algo para vender nada más. Al final lo del gol no es eso (lo importante), sino ganar. El tema de los goles es algo que obviamente que nos preocupa porque necesitas goles para ganar, pero nos ocupa más ver cómo lo conseguimos que, eso sí es verdad que nos está faltando. (...) Lo único que queremos es que nos apoyen hasta el final y que después hagan lo que quieran, que juzguen lo que vean dentro del campo”, comentó Guardado ante medios.

El panorama para México es preocupante. Para avanzar a la siguiente ronda del Mundial el Tri necesita de una serie de combinaciones que a grandes rasgos, lo obligan a golear, aunque incluso con una victoria podría quedar fuera. Lo que es un hecho es que si empata o pierde contra los Leones del Desierto, quedará automáticamente eliminado de la justa deportiva.

Sobre ello, Guardado refirió: “Creemos en nuestras posibilidades, nosotros nos vamos a aferrar a ellas. Creemos en que somo capaces de ganar el siguiente partido, vamos a intentarlo hasta el final. (...) Esto no para aquí, todavía hay grandes oportunidades de poder olvidar la derrota ante Argentina haciendo una gran partido contra Arabia consiguiendo el pase”.

El juego entre norteamericanos y asiáticos tendrá lugar este 30 de noviembre en punto de las 13:00 horas en la cancha del Estadio Lusail. Los saudíes prometen ser un rival complicado puesto que también cuenta con posibilidades de avanzar a los octavos de final (una victoria les es suficiente o un empate con combinaciones). Además, su capacidad quedó demostrada en la primera fecha cuando doblegaron a la Argentina de Messi.

Finalmente, el mediocampista mexicano hizo referencia a lo logrado de manera personal cuando disputó minutos ante Argentina: jugar en cinco Mundiales diferentes. “Jamás me hubiera imaginado jugar cinco Copas del Mundo. Uno sueña con una, imagínate cinco. Es algo que se queda para mí, para mi orgullo y obviamente cuando esto acaba te va a quedar un bonito recuerdo de lo que has conseguido a nivel individual”, dijo. Aunque no dejó de priorizar que lo importante es resaltar en lo grupal.

El Grupo C a falta de una fecha:

1.- Polonia, 4 puntos.

2.- Argentina, 3 puntos.

3.- Arabia Saudita, 3 puntos.

4.- México, 1 punto.

