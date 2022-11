“Miserable”: Faitelson, Joserra y más destruyeron a la Selección Mexicana por derrota contra Argentina

México cayó ante Argentina en la fase de grupos de Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

México se presentó al Estadio Lusail para disputar su segundo encuentro de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022. El equipo de Gerardo Martino no logró poner en peligro el arco de la Selección de Argentina y a cambio permitió la anotación de dos goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Ante el fracaso, los expertos se hicieron presentes en las redes sociales con férreas críticas en contra del futbol mexicano y el seleccionador.

La derrota de dos por cero ante la albiceleste puso a México contra las cuerdas en uno de los peores momentos en la historia de la selección nacional. Con su clasificación a octavos de final comprometida, David Faitelson arremetió contra la contundencia del combinado nacional, aunque su crítica abarcó el proceso que ha encabezado el Tata Martino en los últimos años.

“Un miserable tiro a gol en dos partidos. Cuatro juegos consecutivos del Mundial sin meter un gol. Esa es nuestra realidad futbolística. Ni más ni menos”, escribió en su cuenta de Twitter @Faitelson_ESPN, quien también agregó que “este equipo mexicano ha sido inoperante en la última época. No juega a nada, no tiene futbol, no tiene gol y hoy lo único que mostró fue el sacrificio y la intención de echarse atrás. He ahí el resultado”.

México no tiene el futbol para competir en este Mundial…

Ahora depende del juego ante Arabia Saudita y de “la calculadora”… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 26, 2022

Otro de los personajes que arremetió contra el Tricolor fue el experimentado José Ramón Fernández. Por medio de la misma red social, el periodista de ESPN fue concreto y escribió que “no se pudo”. No obstante, en otra de sus publicaciones argumentó que el resultado fue reflejo de las malas decisiones que se han tomado al interior de la liga mexicana.

“La realidad de nuestro futbol, las consecuencias de una liga de plástico; no ascenso ni descenso, multipropiedad, corrupción y para qué le sigo”, pronunció por medio de su perfil oficial con el nombre de @joserra_espn.

