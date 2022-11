Canelo Álvarez, recargado: compartió un fake news de Messi y tildó de “hipócrita” al Kun Agüero

Messi celebra el triunfo ante México en el vestuario

Canelo Álvarez volvió a arremeter contra Lionel Messi en las redes sociales. El boxeador mexicano insultó a La Pulga por una fake news que compartió en su cuenta de Twitter. La imagen es de un trapeador con la camiseta de la selección de fútbol de México publicada desde la cuenta del capitán argentino, que por supuesto estaba editada. “HDP” escribió el tapatío, junto a un emoji de cara enojado con insulto.

El fake news de Messi que Canelo Álvarez compartió en Twitter

Poco le importó al Canelo Álvarez que se tratara de un claro montaje. Algo similar ocurrió cuando amenazó a Lionel Messi por entender que limpió el piso con la casaca mexicana, luego del triunfo de Argentina por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. Además de los periodistas y usuarios mexicanos, Sergio Agüero y Cesc Fábregas le aclararon, también en las redes, que estaba equivocado.

Marcos Maidana se convirtió en tendencia por la pelea entre Canelo y Messi: la polémica frase que le adjudicaron y su respuesta El oriundo de Margarita, Santa Fe, fue el foco de comentarios y memes por la amenaza del boxeador mexicano a La Pulga VER NOTA

“Señor Canelo no busque excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, argumentó el delantero argentino retirado.

En sintonía, Fábregas manifestó: “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, explicó el volante que actualmente milita en el Como 1907 de la Serie B de Italia.

El Canelo Álvarez fue muy duro con el Kun Agüero y lo tildó de "hipócrita"

Sin embargo, al retomar sus redes sociales un día después, Canelo Álvarez le respondió al Kun Agüero, y no lo hizo en un tono conciliador. Por el contrario, lo tildó de hipócrita: “Tu también cabrón… me escribías ay ay Canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron”.

Chino Maidana provocó a Canelo Álvarez con un posteo en modo Messi que se volvió viral El argentino doble campeón mundial de boxeo utilizó las redes sociales para enviarle un recado al pugilista mexicano por su amenaza a La Pulga VER NOTA

Lejos de terminar con la disputa, aunque sí en un tono bromista al final, Agüero volvió a responder desde su cuenta de Twitter: “Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado😂 #AguanteArgentina #VivaMexico”.

Y como era de esperarse, el boxeador mexicano le contestó con de manera más fuerte: “¿Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram, hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!”.

El Kun Agüero le respondió al Canelo Álvarez

En medio de mensajes a favor y en contra, escribió: “Lo que pasa conmigo que soy una persona real no ando con mamadas, les guste o no es lo que hay 🤷🏼‍♂️”.

Pipp Gorosito defendió a Lionel Messi y desafió a Canelo Álvarez: “Lo voy a agarrar yo” El entrenador calificó al capitán argentino como Dios y criticó la reacción del boxeador mexicano. Su reflexión frente a las presiones en el fútbol y su revelación sobre el difícil momento de Gimnasia VER NOTA

Sin embargo, fue aún más polémico cuando retwitteó un mensaje relacionado a las Islas Malvinas. “We in the Falkland Islands stand with you Canelo”, fue la publicación del usuario @RaulOnDaRun. El posteo luego desapareció, pero quedaron las capturas con las que le volvieron a recriminarle por su actitud al mexicano.

La publicación que el Canelo Álvarez compartió sobre las Islas Malvinas

Seguir leyendo: