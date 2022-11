Por qué México se acerca a una de sus peores actuaciones en un Mundial

El once inicial de México ante Argentina en el Estadio Lusail. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La Selección Mexicana perdió su segundo partido del Mundial de Qatar 2022, Argentina se impuso 2-0 y dejó al Tri en el fondo de la clasificación del Grupo C, por lo que peligra su continuidad en la siguiente ronda de la Copa del Mundo celebrada en territorio asiático. Si los dirigidos por Gerardo Martino quedan eliminados en fase de grupos, consumarían uno de los peores fracasos en este certamen, ya que desde la justa mundialista de Estados Unidos 1994, el equipo tricolor ha jugado los octavos de final.

De sus 17 participaciones, en siete ocasiones se ha quedado eliminado en la primera fase, siete veces han sido eliminado en octavos de final, y en dos ocasiones en cuartos de final. Sin embargo, desde el Mundial de Estados Unidos 1994 el Tri siempre logró acceder al cuarto partido, por lo que de no clasificar a octavos en la presente justa mundialista se cortaría una racha de siete mundiales consecutivos en los que México supera la fase de grupos.

La peor actuación más reciente de la de la escuadra mexicana ha sido la del Mundial de Argentina 1978, cuando la Selección Mexicana dirigida por José Antonio Roca perdió todos sus partidos de la primera fase, recibió 12 goles y sólo pudo marcar 2 tantos. Fueron el peor equipo de aquella competición y en la clasificación general quedaron en el último puesto, en el dieciseisavo lugar.

Asimismo, con el descalabro de hoy, el Tri no perdía el segundo compromiso dentro de la competición desde Argentina 1978, es decir, desde hace 44 años. En ese Mundial el conjunto de José Antonio Roca perdió 3-1 contra Túnez, 6-0 contra Alemania Federal, y 3-1 ante Polonia.

Argentina 1978

Túnez 3-1 México

⚽️ Arturo Vázquez Ayala



¿Qué necesita México para clasificar a octavos de final?

El equipo tricolor se posicionó en el cuarto sitio del Grupo C con un punto, por lo que su clasificación a la siguiente ronda ya no depende de ellos mismos. Los dirigidos por Gerardo Martino necesitarán una combinación de resultados, pero deben ganarle a Arabia Saudita de manera obligada. Cualquier otro marcador que no termine en beneficio de México lo dejará fuera de la Copa del Mundo en la primera fase (por primera vez desde Argentina 1978), ya sin importar lo que pueda ocurrir en el Argentina contra Polonia.

Con el supuesto de que se gane a los sauditas, el combinado nacional necesita un descalabro de la Scaloneta cuando se enfrente a las Águilas Blancas de Robert Lewandowski. Este es el escenario más fácil para ver a México en octavos de final, pero no el único. Si Argentina consigue el triunfo ante Polonia, el Tri debe de igual forma salir vencedor de su duelo, pero con la atención puesta en mejor la diferencia de goles para superar en la clasificación a los de UEFA.

Cabe resaltar que el empate entre polacos y argentinos deja fuera a la Selección Mexicana, sin importar si el tricolor obtiene una victoria.

El panorama de la escuadra mexicana es el siguiente:

Eliminados: Si México no gana ante Arabia Saudita; si gana, pero Argentina y Polonia empatan.

Clasificados: Si México gana ante Arabia Saudita y Polonia a Argentina; México gana ante Arabia Saudita y Argentina a Polonia (con atención en la diferencia de goles).

El grupo C a falta de que se juegue la Jornada 3:

1.- Polonia: 4 puntos (diferencia de goles +2).

2.- Argentina: 3 puntos (diferencia de goles +1).

3.- Arabia Saudita: 3 puntos (diferencia de goles -1).

4.- México: 1 punto (diferencia de goles -2).

