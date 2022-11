Dos preguntas en un minuto y medio: la insólita conferencia de Cristiano Ronaldo tras la victoria de Portugal y su récord en los Mundiales

La conferencia de prensa de Cristiano Ronaldo duró apenas dos minutos

El arranque de Portugal en el Mundial Qatar 2022 tuvo algunos momentos de sufrimiento frente a Ghana pero finalmente logró sacarlo adelante con un acotado 3-2 y un susto en la última jugada del partido. La FIFA seleccionó a Cristiano Ronaldo como la figura del encuentro correspondiente al Grupo H por haber anotado el primer tanto desde el punto del penal que marcó historia en los registros de la Copa del Mundo: fue el primer futbolista en anotar en cinco ediciones consecutivas.

A causa de la selección como el mejor jugador de la cancha, debió acudir a la sala de prensa y atender a los periodistas presentes. “Fue un momento bonito, mi quinta Copa del Mundo. Ganamos, arrancamos con el pie derecho. Una victoria importantísima, sabemos que en estas competiciones el primer partido es fundamental. Pero también el récord de ser el primero en convertir en cinco Mundiales consecutivos para mí es motivo de gran orgullo. Y muy feliz por sacar un buen resultado en un partido duro”, declaró frente a la primera pregunta realizada por el organizador.

A continuación, recibió una consulta sobre su situación a nivel clubes. “Cristiano, felicitaciones por el gol que irá a los libros de historia. Segundo, fue una semana muy complicada para vos al terminar tu contrato con el Manchester United. Anotar un gol hoy, qué significa para Portugal en la competencia y qué deberíamos esperar de vos y del equipo de cara al futuro”, disparó el periodista con esperanzas a que el luso charle por primera vez del polémico episodio que vivió con el cuadro de la Premier League.

Cristiano Ronaldo realizó su festejo característico cuando estampó el 1-0 a favor de Portugal (Foto: Reuters)

Lejos de evitar la duda, CR7 fue contundente a la hora de charlar del tema: “Lo más importante es que el equipo ganó, el capítulo de la semana ya está cerrado. Mi mente está exclusivamente en el Mundial, sólo me interesa que arrancamos con el pie correcto. Entramos, ganamos, jugamos bien como equipo. Todo el resto, no me importa”. Lo más llamativo de la rueda de prensa es que apenas terminó de responder la primera pregunta, el gestor declaró el final y el futbolista se retiró de la sala: la conferencia duró menos de dos minutos.

Vale recordar que CR7 llegó a la máxima competencia en el país del Golfo con una alta carga de tensión. Sin club para la próxima temporada, ya que acordó terminar su contrato con los Red Devils tras sus explosivas declaraciones en una entrevista con Piers Morgan contra su entrenador, Erik Ten Hag, y los rumores de problemas internos con algunos de sus compañeros generaron un foco de conflicto en vísperas del torneo que intentará ganar por primera vez.

