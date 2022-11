El mensaje de Cristiano Ronaldo tras rescindir su contrato “de mutuo acuerdo” con el Manchester United

Cristiano Ronaldo se despidió del Manchester United con un mensaje en sus redes sociales

Cristiano Ronaldo emitió su primera declaración después de que el Manchester United haya anunciado la desvinculación del portugués. La institución de la Premier League había iniciado una investigación por sus polémicas declaraciones en una entrevista que salió a la luz en los últimos días en la cual abordaba múltiples críticas al club.

“Tras las conversaciones con el Manchester United, hemos acordado de mutuo acuerdo finalizar nuestro contrato antes de tiempo”, escribió el futbolista que tenía vínculo vigente hasta mitad de 2023 y agregó: “Amo al Manchester United y amo a los fanáticos, eso nunca cambiará. Sin embargo, parece que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío”.

“Le deseo mucho éxito al equipo para lo que resta de temporada y para el futuro”, cerró el delantero de 37 años en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Twitter. Este anuncio sucede a pocos días de que comience su participación en el Mundial Qatar 2022, ya que el próximo jueves se enfrentará a Ghana en un encuentro correspondiente por el Grupo H, zona que comparte con Uruguay y Corea del Sur.

El mensaje completo de Cristiano Ronaldo que selló su alejamiento del Manchester United

La escueta y contundente misiva fue publicada en las redes sociales de Cristiano horas después de que los Diablos Rojos comunicaran su alejamiento sorpresivo: “Cristiano Ronaldo deja el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford”.

Los cruces permanentes con las autoridades de la institución y las incomodidades exhibidas en el trato que se dispensaban con el entrenador Erik ten Hag lo fueron marginando del equipo hasta su salida. “El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, continuó el mensaje de la entidad.

Este desgaste entre ambas partes comenzó en la pretemporada, cuando CR7 se reincorporó más tarde gracias a un permiso especial. En su vuelta, salió reemplazado en el primer amistoso del semestre ante Rayo Vallecano, se bañó, agarró sus pertenencias y se marchó antes de que finalizará el partido. En el comienzo de la temporada oficial, se negó a ingresar unos minutos ante Tottenham, fue sancionado y no jugó los últimos dos partidos del equipo con victorias ante Aston Villa y Fulham. Ante la consulta ineludible, Ten Hag declaró que que había sido desafectado por una “enfermedad”.

Sin embargo, el momento de mayor tensión se generó a causa del futbolista. Si quedaba alguna duda de su enfado con el club, Cristiano Ronaldo se encargó de disiparlo por completo en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

El comunicado del Manchester United para anunciar la salida de Cristiano Ronaldo

“Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”, manifestó el ganador de 10 títulos con la institución, entre ellos 3 Premier League y 1 Champions League.

“Me siento traicionado”, manifestó sobre las autoridades y respecto al entrenador. Y el técnico neerlandés recibió la munición más pesada: “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.

Estas declaraciones provocaron el comienzo de una investigación interna contra el futbolista y el United trascendió que le podría aplicar una sanción millonaria de 1.5 millones de euros, pero Ten Hag se puso firme para que elijan entre él o Cristiano, quien tampoco mostró muchos deseos de quedarse en la institución.

Su futuro es toda una incógnita, pero ya suena que su próximo destino podría ser Real Madrid (aunque en España niegan cualquier posibilidad), Sporting Lisboa -donde debutó profesionalmente-, el Napoli de Italia o el Newcastle de Inglaterra. En medio de esa incertidumbre, el delantero jugará su quinta Copa del Mundo, la última de su carrera.

