México llegará al duelo ante Argentina con casi 300 minutos sin anotar gol en Copa del Mundo. REUTERS/Jennifer Lorenzini

La Selección Mexicana encara su segundo duelo en Qatar 2022 con una estadística que pone especial presión sobre los jugadores de ataque. Y es que, tras el empate ante el conjunto de Polonia acumuló casi 300 minutos sin lograr una anotación en duelos correspondientes a la Copa del Mundo. Una cifra que deberá dejar de sumar en su siguiente compromiso si quiere conseguir un resultado positivo ante Argentina.

El combinado tricolor tendrá que imponerse a varios factores en contra para sumar puntos ante los sudamericanos. Uno de ellos, en cuanto a los goles pues, a pesar de haber mostrado un buen nivel ante los europeos en el debut, son tres partidos mundialistas en que el Tri no ha podido marcar. La última vez que celebraron un tanto fue en el partido ante Corea del Sur en Rusia 2018 por la segunda fecha de aquella fase de grupos.

Curiosamente, el autor del gol se trata del máximo anotador del cuadro mexicano en toda la historia y del que Gerardo Martino ha prescindido para la actual justa deportiva: Javier Chicharito Hernández. El ariete, además, es el jugador que más dianas ha conseguido en Copas del Mundo para México con 4 (empatado con Luis el Matador Hernández).

Javier Hernández es el jugador que más goles ha conseguido en Copas del Mundo para México con 4 (empatado con Luis Hernández). REUTERS/Jason Cairnduff

En total son 294 minutos de sequía ya que el tanto de Chicharito fue hecho a los 66 minutos del partido ante los asiáticos. Aunque la decisión de haber sido convocado por el Tata no es extraña (desde 2019 se encuentra borrado de selección), sí es cuestionable ante la necesidad de gol. Para Qatar 2022, el Tri cuenta con Raúl Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes Mori como los tres centro delanteros para volver a la senda del gol.

Últimos resultados de México en Mundiales

Corea del Sur 1-2 México (Rusia 2018)

México 0-3 Suecia (Rusia 2018)

Brasil 2-0 México (Rusia 2018)

México 0-0 Polonia (Qatar 2022)

Ahora, los próximos partidos en el grupo C están programados para jugarse el sábado 26 de noviembre. Primero se disputará el Polonia vs Arabia Saudita a las 07:00 horas en el Estadio Education City, y posteriormente el Argentina vs México en el Estadio Lusail a las 13:00 horas (ambos en horario del centro de México).

Gerardo Martino dejó fuera a Chicharito de Qatar 2022. REUTERS/Carl Recine

La Selección Mexicana no sólo tendrá que ser más certera a la hora de atacar, sino que tendrá que ir contra la historia misma ya que, nunca antes ha podido vencer a la albiceleste en juegos mundialistas (se han enfrentado tres veces y en todas el saldo han sido derrotas para el Tri: 6-3 en Uruguay 1930, 2-1 en Alemania 2006 y 3-1 en Sudáfrica 2010).

Son múltiples los números y ángulos desde lo que se puede analizar el próximo choque entre mexicanos y argentinos. pero uno de los que más destaca es la necesidad de Messi y compañía por conseguir puntos después de la sorpresiva derrota que les propinó Arabia Saudita.

El grupo C tras la primera jornada

1.- Arabia Saudita, con 3 puntos.

2.- Polonia, con 1 punto.

3.- México, con 1 punto.

4.- Argentina, con 0 puntos.

