Técnico de Arabia Saudita habló sobre duelo con México tras sorprender a Argentina en Qatar 2022. REUTERS/Albert Gea

Se llevó a cabo la primera jornada del grupo C en Qatar 2022 con sorpresas incluidas. Tras la inesperada victoria de Arabia Saudita sobre Argentina, el entrenador del cuadro asiático se refirió a sus próximos duelos, de los que destacó el choque con México como el de mayor dificultad. De momento, los saudíes son los líderes del sector.

Hervé Renard ha dado una clase magistral sobre como parar a Messi y el resto de jugadores albicelestes. El técnico de seleccionado saudí puso en marcha una estrategia arriesgada que le brindó regalías con creces, pues consiguió los primeros tres puntos y la primera gran campanada del campeonato.

Ahora, con la inmediatez que exige una Copa del Mundo, Renard ha comentado lo que serán sus próximo encuentros, primero Polonia y después México. Sin embargo, ha referido que es el Tri el conjunto con el que espera un juego más difícil. Además, aseguró que sus dirigidos mantienen los pies en la tierra a pesar de lo conseguido ante los sudamericanos.

Técnico de Arabia Saudita habló sobre duelo con México tras sorprender a Argentina en Qatar 2022. REUTERS/Marko Djurica

“Estamos calmados, sabemos que somos Arabia Saudita y sabemos qué pasa, a veces los jugadores (saudíes) piensan que están volando y me tienen ahí, para que no piensen que son los mejores del mundo.

“Deben de pensar que todavía debemos de enfrentarnos a México, que es el 16 (en el ranking FIFA), y nosotros somos el 51; Polonia tiene a Lewandowski, es un jugador que tiene un nivel excepcional. Lo único que puedo decir es que tenemos que tener más gente en los próximos partidos en el estadio, estuvo genial, pero deben de venir más hinchas”, dijo Hervé Renard en conferencia tras el triunfo.

El combinado saudí consiguió doblegar al argentino en un resultado rompe-quinielas. Con el escenario puesto para un triunfo de Messi, los de Renard sorprendieron, pues le dieron la vuelta al marcador en apenas cinco minutos de la parte complementaria. Marcaron Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari por los Los hijos del desierto, mientras que Lionel fue quien abrió el marcador para la Argentina.

Técnico de Arabia Saudita habló sobre duelo con México tras sorprender a Argentina en Qatar 2022. REUTERS/Carl Recine

México no pudo con Polonia

En el segundo duelo del sector C, la Selección Mexicana no pasó del empate a cero goles con la Polonia de Robert Lewandoswki. En un partido con mucha intensidad en el mediocampo, pelotas divididas, pero pocas opciones de gol, norteamericanos y europeos no fueron capaces de romper la igualdad en el marcador y se repartieron las unidades.

Incluso a pesar de que Lewandowski tuvo la opción más clara en sus botines con el cobro de un penalti cerca de la hora de juego. El guardameta Guillermo Ochoa, fiel a su estilo en Mundiales, se erigió como el héroe al atajar el disparo al capitán polaco que posteriormente le valió el invicto. En general, el Tri fue el mejor equipo sobre la cancha con mayor posesión y oportunidades creadas, pero de poco le sirvió.

El grupo C tras la primera fecha

1.- Arabia Saudita, con 3 puntos.

2.- Polonia, con 1 punto.

3.- México, con 1 punto.

4.- Argentina, con 0 puntos.

Guillermo Ochoa atajó el primer penal de un portero mexicano en Copa del Mundo desde 1930. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Los próximos partidos en el grupos están programados para jugarse el sábado 26 de noviembre. Primero se disputará el Polonia vs Arabia Saudita a las 07:00 horas en el Estadio Education City, y posteriormente el Argentina vs México en el Estadio Lusail a las 13:00 horas (ambos en horario del centro de México).

