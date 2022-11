Cuántos detenidos y lesionados dejó el "zafarrancho" entre mexicanos y argentinos en Qatar 2022 (Foto: Especial)

A unos días del partido de México contra Argentina en el Mundial Qatar 2022, aficionados de ambos países protagonizaron una riña en calles de Doha, tras la tensión que se vive en el Grupo C por la inesperada derrota por 2 a 1 de Argentina ante Arabia Saudita en el inicio del torneo.

El duelo entre la Albiceleste y el Tricolor (quien inició su camino con una igualdad 0 a 0 ante Polonia) será clave para el futuro de ambas selecciones. Esta situación tiene al borde a ambas fanaticadas, pues en caso de perder la Albiceleste estaría prácticamente fuera de Qatar 2022, caso contrario al de México quien podría avanzar todavía perdiendo, pues se enfrentaría a Arabia Saudita.

La caída del marco argentino ante el país asiático en su debut en Qatar 2022 ha ocasionado que los aficionados mexicanos sueñen con echar de su última Copa del Mundo a Messi y compañía. Esta ilusión azteca ha ocasionado que ambas aficiones se encaren con motivo del México vs Argentina.

Pelea hinchas México y Argentina en Qatar

Es por ello que como resultado de esta rivalidad se suscitó esta reciente riña que ha dado la vuelta al mundo. El enfrentamiento entre los fanáticos habría sido grabado por varias personas que se encontraban a su alrededor y subido a redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

En redes sociales trascendió que algunos de los sujetos que protagonizaron la riña habrían resultado con heridas leves como raspaduras y golpes que no requirieron traslado a hospitales o unidades médicas. Sin embargo, según ESPN México, las autoridades de Qatar informaron que no hubo detenidos ni heridos en la gresca presentada entre aficiones.

“Messi p***, Messi p***”, se puede escuchar en el video en múltiples ocasiones mientras ocurre la riña. Hasta el momento se desconoce quién habría iniciado así como los involucrados en estos hechos.

Pelea hinchas México y Argentina en Qatar

Mexicanos con incidentes en el mundial Qatar 2022

Gracias a las redes sociales, durante este evento deportivo, se han podido presenciar en primera fila todas las ocurrencias que han tenido los aficionados connacionales en Qatar.

Desde el primer día que arribaron se han mostrado irreverentes y bromistas. Por ejemplo, se les vio bailando el “Payaso del rodeo” con qataríes, cantando, así como bromeando con que habrían metido alcohol de contrabando a pesar de que está prohibido su consumo.

En este último día, se sumó a esas anécdotas la grabación de unos mexicanos dentro de un vagón del Metro de Doha gritando la temida frase de asaltantes: “¡Ya se la saben, barrio! carteras y celulares”. Asimismo, otro grupo de mexicanos intentó ingresar una bebida alcohólica oculta en una cantimplora en forma de binoculares, misma que le fue confiscada por los elementos de seguridad del estadio.

Los próximos partidos del Grupo C están programados para jugarse el sábado 26 de noviembre. Primero se disputará el Polonia vs Arabia Saudita a las 07:00 hs, en el Estadio Education City, y posteriormente uno de los duelos más llamativos de la Fase de Grupos, Argentina vs México en el Estadio Lusail.

Horario y dónde ver el Argentina frente a México

26 de noviembre vs. México: 16:00 hs. Argentina | 13:00 hs. de CDMX | 14:00 hs. Perú y Colombia | 21:00 hs. España | 14:00 hs. Este de EE.UU y 15:00 de EE.UU (WA).

Argentina 14:00 TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports (Sudamérica)

México 13:00 Televisa, TV Azteca, Sky Sports

